هاميلتون يعود بالزمن الأفضل في كندا

مونتريال (د ب أ)

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أفضل زمن، في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى الكندي، المقرر غداً الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1. وكانت التجربة الحرة الأولى قد توقفت أمس الجمعة وألغيت بعد عطل في الدوائر التليفزيونية المغلقة في مضمار جيل فيلنوف.

وجرى إصلاح العطل وهو ما سمح بإجراء التجربة الحرة الثانية، التي تقرر تمديد زمنها من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة.

وحقق هاميلتون أفضل زمن في التجربة الثانية وتلاه زميله ومواطنه جورج راسل في المركز الثاني. وحقق الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري ثالث أفضل زمن، متفوقاً على الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتين وتشارلز لوكلير سائق فيراري.

أما الهولندي ماكس فيرستابن، فقد سجل سادس أفضل زمن بسيارة ريد بول. وكان هاميلتون قد أحرز المركز الثاني خلف فيرستابن في السباق الماضي، الذي أقيم في إسبانيا قبل أسبوعين، وذلك بسيارة مرسيدس التي شهدت تجديدات. وتفوق هاميلتون 38 عاماً، الذي فاز بالسباق الكندي سبع مرات وهو رقم قياسي، على راسل بفارق 027. 0 ثانية، وتلاهما ساينز بفارق 1. 0 ثانية. أما فيرستابن، الذي حقق خمسة انتصارات خلال السباقات السبع الماضية ببطولة العالم، فقد تأخر بفارق 4. 0 ثانية. وقال هاميلتون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «كان يوماً غريباً شيئاً ما. لقد فقدنا التجربة الأولى وشعرت بالاستياء بالنسبة لكل المشجعين الحاضرين.»

وأضاف: «السيارة ليست سيئة، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل. يمكنني مقارنة السيارة بما كانت عليه في العام الماضي، وهي الآن أفضل بشكل كبير للغاية. السيارة تطورت وأشعر بالتأكيد بالتحسن.»