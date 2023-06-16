«أبوظبي للرياضات البحرية» تدرب المبتدئين على «مهارات النواخذة»

أبوظبي (وام)

ضمن أهدافها التطويرية، أدرجت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، التابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، برامج جديدة في أنشطتها البحرية خاصة بالمحركات وتدريب المبتدئين على مهارات النواخذة. وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حرص الأكاديمية على تنفيذ برامج لتأهيل المبتدئين، وتمكينهم من مهارات النواخذة، بما يعزز قدراتهم مستقبلاً، للحفاظ على الرياضات التراثية والهوية الوطنية. وقال الرميثي إن الأكاديمية تهدف لتخريج أجيال تخدم الوطن، وترفع راياته في المحافل الدولية. وأوضح خليفة السويدي، رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية دور الأكاديمية في تعزيز الشغف بالرياضات البحرية، بجانبيها التراثي والحديث لدى الشباب، وتخريج الأجيال الناشئة وفق أفضل الممارسات، وغرس حب الرياضات البحرية في نفوسهم.