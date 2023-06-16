البراعم يبدعون في افتتاح منافسات بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي منافسات بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الدولية – جولة دبي بمشاركة واسعة لفئات البراعم والأطفال والأشبال، وسط حضور جماهيري كبير، وتواجد مؤثر للأسر والعائلات، وأجواء استثنائية من الحماس والتشجيع.

شهد اليوم الأول من البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من أندية وأكاديميات الدولة من عمر (4 – 13) عاماً، في خطوة تعزز خطط وبرامج واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصقلها في سن مبكرة، وإعداد الجيل القادم من الأبطال الراغبين في احتراف الرياضة ومواصلة سلسلة إنجازات الدولة على كافة المنصات القارية والعالمية.

ومع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تبوء الصدارة، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في مركز الوصيف، وأكاديمية أدما في المركز الثالث.

أداء مميز

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد بالأداء البطولي للصغار والبراعم على البساط، وتمتعهم بروح المثابرة والإصرار والرغبة في تحقيق الانتصار، منوهاً بالدور البارز للأسر والعائلات في تشجيع أبنائهم ومواكبتهم خطوة بخطوة في بدء مسيرتهم الاحترافية، انطلاقاً من إيمانهم بقدرة هذه الرياضة على صقل شخصيتهم، وإعداد جيل قوي وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تحقيق إنجازات الوطن على الصُعد المختلفة.

ويقول الظاهري: «يولي الاتحاد أهمية خاصة للفئات السنية الصغيرة، ويظهر ذلك جلياً من خلال تخصيص منافسات خاصة بفئة الأطفال، في معظم بطولات أجندة الاتحاد، لا سيما أن هذه الخطوة تعكس البعد الاستراتيجي لرؤية الاتحاد في التركيز على النشء، باعتباره يمثل عماد مستقبل رياضة الجو جيتسو في الدولة، والقاعدة الصلبة التي يتم البناء عليها لمواصلة مسيرة الإنجازات وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات على صعيد الرياضة».

وتقدّم الظاهري بالشكر لإدارة نادي النصر على استضافة الحدث، لافتاً إلى أهمية دور الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة الداعم لجهود الاتحاد في تعزيز انتشار الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين.

يقول البرازيلي رافاييل جويديز مدرب فئات البراعم والأشبال لدى أكاديمية الوحدة إن بطولات بحجم بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP تمثل فرصة حقيقية للنمو لهؤلاء الأبطال الصغار كونها تدخلهم في أجواء البطولات والمنافسات الكبرى والصخب الجماهيري المصاحب لها، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم وتمكينهم من التغلب على رهبة النزالات.