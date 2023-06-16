سالم راشد يعود إلى «النمور» بعد 12 عاماً

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت شركة كلباء لكرة القدم، تعاقدها مع المدافع سالم راشد «29 عاماً»، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الجزيرة، ليعود اللاعب بعد 12 عاماً إلى ناديه الذي شهد بداياته الأولى قبل انتقاله لصفوف «فخر أبوظبي».

ويجيد اللاعب في مركز الظهير الأيسر، حيث ظهر بشكل جيد خلال فترة لعبه للجزيرة، الذي انتقل إلى صفوفه منذ موسم 2011/2012، حيث أكمل 11 موسماً مع الجزيرة بعدما سبق له تمثيل «النمور» في بداياته الأولى وعمره 17 عاماً، وخاض سالم في الموسم الماضي 20 مباراة بواقع 1394 دقيقة مع الفريق «الجزراوي». وأعرب اللاعب عن اعتزازه بالتوقيع للنمور، ووجّه الشكر إلى إدارة النادي على تعاملها الراقي واستقبالها الجميل له في بيته الأول، متمنياً أن يرد جميل ناديه، وأن يقدم المستوى المأمول، ويساعد الفريف في الظهور بالشكل المطلوب.