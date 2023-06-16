الريسي: دعم المنتخبات يتصدر أولوياتنا

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، أن دعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر يأتي على رأس الأولويات، لتحقيق تطلعات القيادة، بإعلاء رايات الدولة في مختلف البطولات العالمية.

وأشار إلى أن الألعاب الفردية في الدولة تمثل فرصة لظهور اللاعبين المتميزين، وتأهيلهم للمنافسة مستقبلاً في البطولات العالمية والأولمبية. وقال: «الموسم الماضي كان مميزاً على مستوى رياضة الجو جيتسو المحببة لنا جميعاً، والتي تلقى الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى الثلاثية الكبيرة للكرة الطائرة بحصد ألقاب الدوري والسوبر والكأس».

وأعلن الريسي استمرار جهود النادي في دعم مختلف الألعاب الرياضية، من خلال إقامة المعسكرات في الموسم الجديد، وتصميم البرامج التي تمهد الطريق لاستدامة التميز، خاصة أن لاعبي ولاعبات النادي في الجو جيتسو وبقية الألعاب الأخرى أظهروا المهارات الجيدة، والقوية في الموسم الماضي، وتوجوها بحصد الألقاب التي تمثل دافعاً لمزيد من النجاح.

واختتم: «فخورون بما تحقق في الموسم الماضي، ونشكر قيادة النادي على دعم طموحاتنا للوصول إلى الألقاب، ونتطلع للأفضل في كل موسم، ولدينا العناصر الجيدة، وطموحنا دائماً رفع رايات دولتنا الغالية في المحافل الخارجية».