«السلة» يقلص عدد «المقيمين» ويقصر مشاركتهم على فترتين

دبي (وام)

قرر اتحاد كرة السلة تقليص عدد اللاعبين المقيمين في الأندية، مع السماح لهم بالمشاركة في فترتين زمنيتين فقط في مباريات المسابقات التي ينظمها الاتحاد، وتتضمن 4 فترات.

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الشارقة الرياضي الأول حول هموم وتحديات الحركة الرياضية في الدولة، على مبادرة اتحاد السلة بتنفيذ هذا القرار اعتباراً من الموسم المقبل.

وأوضح، أن المستويات الفنية للعبات الجماعية تأثرت بعدم وجود معايير لمشاركات اللاعبين الأجانب أو المقيمين، في ظل الاهتمام فقط بتحقيق النتائج، وهو ما أثر على مشاركات اللاعبين المواطنين الذين يعتبرون أساس المنتخبات الوطنية.

وقال: «في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى لعبة كرة السلة، والاهتمام بتطوير المنتخبات الوطنية، قرر اتحاد كرة السلة تقليص عدد اللاعبين الأجانب المقيدين ضمن صفوف المقيمين الذين كان يحق للأندية قيدهم في كل المراحل السنية من الرجال وحتى البراعم، والسماح لهم بالمشاركة في فترتين فقط من الفترات الأربع».

وكانت نسبة تسجيل أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين في الموسم الماضي 2021-2022، قد بلغت ما يقارب 20% من إجمالي أعداد اللاعبين المسجلين، وكان معظمهم في المراحل السنية.

ولفت إلى أن هذا القرار يفسح المجال للاعبين المواطنين لنيل حقهم من المشاركات الكافية مع فرقهم، وينعكس بالإيجاب على مستويات المنتخبات الوطنية.

وأوضح القرقاوي أن اتحاد كرة السلة يبذل جهوداً حثيثة، في سبيل إيجاد مصادر دخل ورعاية لأنشطة المنتخبات من معسكرات ومشاركات في البطولات.

أضاف: «بطولة دبي الدولية لكرة السلة واحدة من أهم مصادر دعم استحقاقات المنتخب الوطني الأول، وهو ما ساعد المنتخب على تحقيق طموحاته في الفترة الأخيرة، ممثلة في تجاوز تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في الدوحة، والتأهل إلى النهائيات».