أكاديمية فاطمة بنت مبارك تستهدف الصحة بالرياضة

أبوظبي (وام)

نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، محاضرة توعوية بنادي أبوظبي للسيدات تحت عنوان «الصحة والرياضة»، بحضور لاعبات النادي وأولياء الأمور.

وهدفت المحاضرة إلى نشر الوعي الرياضي، والتعريف بالتوجيهات الصحية والثقافة الرياضية، والتأثير الإيجابي لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية.

وتحرص الأكاديمية على تنظيم واستضافة الفعاليات والأنشطة والندوات كافة، وورش العمل التي تسهم في بناء أسلوب حياة صحي، يعزز قيم الروح الرياضية، والتوعية، لخدمة الرياضيين وأفراد المجتمع.

وأكدت الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، أهمية نشر التوعية، وتعزيز الثقافة الصحية، بما يتماشى مع جودة الحياة والصحة في أبوظبي.