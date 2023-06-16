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الرياضي

إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»

إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
16 يونيو 2023 21:55

لوس أنجلوس(رويترز)

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن إيقاف جا مورانت لاعب ممفيس جريزليز 25 مباراة من دون دفع مقابل مالي، بعد أن استعرض سلاحاً نارياً "متعمداً وبشكل واضح" أثناء بث مباشر الشهر الماضي.
وعوقب اللاعب، الذي خاض مباراة كل النجوم مرتين، بالإيقاف لثماني مباريات في وقت سابق في مارس، بعد الظهور في فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحاً نارياً في ملهى ليلي.
ومنع جريزليز مورانت من ممارسة أنشطة الفريق بعد الواقعة الأخيرة في مايو الماضي، حين ظهر وهو يحمل سلاحاً في سيارة، في تصرف اعتبرت رابطة الدوري أنه "يؤذي سمعة" المسابقة.
وأعلن مورانت تحمله مسؤولية تصرفاته الشهر الماضي واعتذر لرابطة الدوري وجريزليز ومدينة ممفيس.
وبدأ الإيقاف بأثر فوري وسيغيب عن أول 25 مباراة في الدوري المنتظم في الموسم الجديد 2023-2024.

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
جا مورانت
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