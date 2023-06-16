كايو بعد التوقيع للوصل: ما أحلى الرجوع إليه!

مراد المصري (دبي)

عبر كايو كانيدو، لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالعودة إلى صفوف نادي الوصل في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده بعد 4 سنوات قضاها في صفوف العين، ليعود المهاجم مرة أخرى إلى «الإمبراطور» الذي انطلق من صفوفه في ملاعبنا.

وعبر كانيدو عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى صفوف «الفهود»، واصفاً العودة إلى ملعب زعبيل بالشيء الجميل، والذي يشبه العودة إلى منزله مجدداً، وقال: «أخيراً أصبح الحلم حقيقة، أنا سعيد للغاية بإعلان العودة إلى زعبيل، كنت أعد الأيام من أجل هذا الإعلان، ولا يمكنني بصراحة التعبير عن شعوري تجاه الأمر الذي أصبح حقيقة».

وأضاف: «من يعرف كايو، فإنه يعرف أن حبي للوصل لا ينتهي، كل تلك السنوات والأيام والمباريات والذكريات لي هنا كانت رائعة، ولا يمكن لأحد أن يسلب مني تاريخي في هذا النادي الرائع، وأدرك تماماً ماذا يعني الوصل بالنسبة لي، والجماهير والدولة وتاريخ كرة القدم في الإمارات».

ووعد اللاعب ببذل قصارى جهده خلال الموسم المقبل، وقال: «بالكثير من العمل والتصميم فإنني جاهز لتقديم أفضل نسخة ستشاهدونها لي، وأخطط للعب في مركزي الأصلي (الرقم 9) الذي حققت فيها الكثير من النجاحات على مر السنين».

وتابع: «أنا اخترت أن أعود، والوصل منحني الفرصة، ومن الآن فصاعداً سيكون كلامي في الملعب».

وختم: «التاريخ تمت كتابته في الماضي، وسنقوم بكتابه مجدداً، (دمي أصفر)، ولقد عدت مرة أخرى».

وسبق أن خاض كايو 121 مباراة بقميص الوصل بين عامي 2019 و2014، وسجل 69 هدفاً وصنع 20، فيما قدم مستويات متذبذبة مع العين، حيث تأثر بالإصابات التي طاردته، وخاض 95 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 12.