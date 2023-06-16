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الرياضي

صلاح ينفي إشاعات الرحيل عن «الريدز»

صلاح ينفي إشاعات الرحيل عن «الريدز»
16 يونيو 2023 21:45

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، نفياً قاطعاً الإشاعات التي ترددت مؤخراً وأفادت بأن ثمة اجتماعاً عقد بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وصلاح بالمغرب، بهدف التفاوض على انتقاله للعب في نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف. 

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وحرص رامي عباس على أن يؤكد عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي، إنه لا أساس من الصحة لهذه الإشاعات. وقال في تغريدة بثها على "توتير" إن لاعبه لم يلتق مطلقاً بالخليفي، ولم يعقد معه أي احتماع في المغرب، عندما تواجد صلاح مع منتخب بلاده للعب مباراة رسمية مؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة، أمام منتخب غينيا وانتهت بفوز مصر 2/1 وتأهل المنتخبين لنهائيات هذه البطولة، بينما كان الخليفي مدعواً لمشاهدة مباراة الوداد المغربي والأهلى المصري في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وفوز الأهلى باللقب الحادي عشر، بعد أن فاز في الذهاب 2/1.
وأنهى محمد صلاح "31 عاماً" هذا الموسم مع "الريد"ز نهاية مقنعة على المستوى الفردي، حيث سجل 30 هدفاً وصنع 15 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه، وإن كان قد عانى من الاحباط الشديد وخيبة الأمل، نظراً للموسم الصعب والمعقد الذي مر به الفريق وتراجعه للمركز الخامس في ترتيب "البريميرليج"، ما يعني حرمانه من اللعب في دوري الأبطال، والإكتفاء باللعب في الدوري الأوروبي.
وتساءلت شبكة "مونت كارلو سبورت" عما إذا كان هذا التراجع في مستوى ليفربول، والذي حرم الفريق من اللعب في "الأبطال"، سبباً كافياً لرغبة صلاح في الرحيل هذا الصيف، وما إذا كانت الشائعات التي أحاطت بالنجم المصري تحمل قدراً من الحقيقة؟. 

يذكرفي هذا الصدد أنه بعد 6 مواسم أبلى فيها صلاح بلاءً حسناً مع "الريدز"، جدد في العام الماضي عقده ليظل مرتبطاً بـ "الأنفيلد" حتى صيف 2025.

محمد صلاح
ليفربول
باريس سان جيرمان
ناصر الخليفي
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