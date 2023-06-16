فيرستابن على مشارف حلم الطفولة

مونتريال (د ب أ)

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1، أنه سيتجاوز أحلام طفولته لو عادل رقم أيرتون سينا، من حيث عدد مرات الفوز بالسباقات، وذلك قبل بداية سباق جائزة كندا الكبرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن فيرستابن يدخل السباق الذي سيقام بعد غدٍ الأحد على مضمار جيل فينلوف بمونتريال، بفارق انتصار وحيد خلف السائق البرازيلي الذي حقق 41 انتصاراً، وذلك بعد فوزه بخمسة سباقات من أصل سبعة سباقات أقيمت هذا الموسم.

ولم يكن فيرستابن قد ولد عندما لقي سينا حتفه في سباق جائزة سان مارينو الكبرى في عام 1994، ولكن الفوز سيجعل فيرستابن «25 عاماً» يحتل المركز الخامس في ترتيب أكثر السائقين فوزاً بسباقات فورمولا-1.

وقال فيرستابن، بطل العالم مرتين: «عندما كنت طفلاً صغيراً، لم أتخيل أبداً أنني سأوجد في القائمة». وأضاف: «ولكن لا يمكنك مقارنة هذا. كل شخص لديه مسيرة مختلفة، وبعض السائقين يدخلون في سيارات تفوز بالسباقات في أوقات أقرب من غيرهم، والآن لدينا سباقات أكثر مما كان الحال عليه في السابق».

وأردف: «لا أنظر أبداً للأرقام، ولكنه إنجاز مذهل، هذا شيء مؤكد». تحقيق الفوز في الموسم الحالي من شأنه أن يجعل فيرستابن في المركز الخامس خلف البريطاني لويس هاميلتون (103)، والألماني مايكل شوماخر (91)، والألماني سيبستيان فيتيل (53)، والفرنسي ألن بروست (51).

وعادل هاميلتون رقم سينا بالفوز في 41 سباقاً في سباق جائزة اليابان الكبرى في 2015، قبل أن يتخطى شوماخر بعدها بخمس سنوات ليحصل على لقب أكثر سائق فاز بسباقات في تاريخ الرياضة. ولكن، هاميلتون بطل العالم سبع مرات، والذي لم يفز بأي سباق منذ خسارته أمام فيرستابن في السباق الختامي لموسم 2021 في أبوظبي، أكد أن منافسه يمكنه بكل تأكيد أن يتخطى رقمه. ولكن عندما سئل عما إذا كان رقم هاميلتون على المحك، قال فيرستابن: «من الصعب للغاية التفوق عليه». وأضاف: «يجب أن تكون في السيارة الصحيحة لوقت طويل، ونحن لا نعلم ما إذا كان لدينا هذا. أنا أسير مع التيار وأستمتع باللحظة».

وبالفعل يتصدر فيرستابن فئة السائقين بفارق 53 نقطة أمام زميله المكسيكي سيرجيو بيريز، ويبدو أنه في طريقه لتحقيق لقبه الثالث على التوالي.