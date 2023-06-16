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روما يربط سمولينج عامين

روما يربط سمولينج عامين
16 يونيو 2023 19:20

لندن (د ب أ)

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، توقيع مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج على عقد جديد لمدة عامين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سمولينج «33 عاماً» انضم إلى روما لمدة موسم على سبيل الإعارة في عام 2019، قبل أن يوقع على عقد دائم مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام في 2020.
وقال مدافع المنتخب الإنجليزي سابقاً في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «اختياري الاستمرار في روما كان قراراً سهلاً». وأضاف: «أنا ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي هنا، وعائلتي هنا وأشعر بأنني مرحب بي في تلك المدينة الجميلة منذ اليوم الأول، ماذا أريد أكثر من ذلك، هذا النادي يتخذ خطوات عظيمة للأمام في المجالات كافة». 

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وشارك سمولينج الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة والدوري الأوروبي خلال عشرة أعوام مع مانشستر يونايتد، في 143 مباراة في كل المسابقات مع روما وسجل عشرة أهداف. ولعب سمولينج دوراً مهماً في الفريق الإيطالي الفائز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2022، قبل الوصول لنهائي الدوري الأوروبي الشهر الماضي، والخسارة أمام إشبيلية الإسباني بضربات الترجيح.

روما
مانشستر يونايتد
كريس سمولينج
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