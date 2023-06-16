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الرياضي

«سيتي» يواجه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية 6 أغسطس

«سيتي» يواجه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية 6 أغسطس
16 يونيو 2023 19:17

لندن (رويترز)

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، أن مانشستر سيتي، بطل الثلاثية، سيفتتح موسم 2023-2024 أمام أرسنال على لقب درع المجتمع في السادس من أغسطس، في بداية تقليدية لموسم الدوري الممتاز.
وبتتويج سيتي بلقبي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، سيشارك وصيف بطل الدوري أرسنال في المباراة باستاد ويمبلي.
وأنهى أرسنال الدوري بفارق خمس نقاط خلف سيتي، بعد أن أهدر صدارته لفترة طويلة بالموسم.
وفي العام الماضي، أقيمت مباراة درع المجتمع بين سيتي وليفربول في استاد كينج باور الخاص بليستر سيتي، لانشغال ويمبلي بنهائي بطولة أوروبا للسيدات.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 11 أغسطس، حين يحل سيتي، بطل أوروبا، ضيفاً على بيرنلي الصاعد للأضواء. 

مانشستر سيتي
أرسنال
الدرع الخيرية
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