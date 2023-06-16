سفارة الإمارات في برلين تحتفي ببعثة الأولمبياد الخاص

برلين (وام)

استقبلت سفارة دولة الإمارات في ألمانيا، برئاسة السفير أحمد العطار، بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأثنى العطار على الروح المعنوية العالية لكل أفراد البعثة من لاعبين ومدربين وجهاز إداري، وأشار إلى أن كل لاعب سيكون سفيراً للإمارات، يعكس قيمها ويمثل مجتمعها.

وقال السفير أحمد العطار: «تشرفنا باستقبال بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وما لمسناه من استعداد جيد للمشاركة في الألعاب التي تنطلق بعد ساعات، إنما هو نتاج التزام دولتنا بمختلف مؤسساتها بدمج أصحاب الهمم في المجالات كافة، وعلى رأسها الرياضة، ولدي إيمان أن لاعبينا سيبنون على النجاح الكبير الذي تحقق في الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وسيعودون لأرض الوطن بالكثير من النجاحات والإنجازات».

ومن جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «أسعدتنا تلبية دعوة سفارة الإمارات لدى ألمانيا برئاسة السفير أحمد العطار، وكان للزيارة وحسن الاستقبال أثر طيب على لاعبينا وجهازنا الإداري والفني في هذه الأجواء التي تسبق بداية المنافسات، وأنتهز الفرصة لشكر السفارة على دعمها لبعثتنا على طول الطريق إلى برلين، وأتمنى كل التوفيق للاعبينا في منافساتهم».

