مونديال «سلة الكراسي» يرفع شعار «المفاجآت في النهائيات»

رضا سليم (دبي)

دخلت بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة حالياً بمركز دبي التجاري مرحلة المفاجآت في الأدوار النهائية بعدما نجح منتخب إيران في الإطاحة بنظيره الألماني بفارق نقطتين 70-68، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة الرجال، ليتأهل إلى المربع الذهبي للكبار، ونجح إيران في التقدم في الربع الأول متقدماً 26-17، وواصل تفوقه في الربع الثاني بنتيجة 14-12، وعاد المنتخب الألماني متأخراً بعد الفوز بالفترة الثالثة 17-15، والرابعة 22-15 إلا أن الوقت لم يسعفه للوصول إلى نقطة التعادل، ليخسر المباراة ويتأهل إيران إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب الألمان على مراكز الترضية.

فيما نجح منتخب هولندا في التأهل للمربع ليكون ثاني المنتخبات بعد الفوز على كندا بنتيجة 68-53 حيث سيطر الهولنديون على المباراة بالفوز في الفترة الأولى 21-13، والثانية 17-11، وفي الثالثة عاد الكنديون بالفوز بفارق نقطة 12-11، وعاد هولندا في الفترة الرابعة 19-17، وحسموا المباراة لصالحهم 68-53.

من ناحية أخرى، تنطلق يوم غد السبت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي تستضيفه دبي، على هامش بطولة العالم المقامة حاليا بمركز دبي التجاري العالمي، وتتضمن أعمال «كونجرس» الاتحاد الدولي، التي تستمر على مدار 3 أيام في فندق هيلتون الحبتور، مناقشة تقارير الاتحاد خلال الأربع سنوات الماضية المتعلقة بالمنافسات والتصنيفات والجوانب الفنية للعبة، قبل أن تختتم الاجتماعات بإجراء الانتخابات على مقعدي الرئيس ونائب الرئيس والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة في آخر أيام الاجتماعات.

وتقدم الرئيس الحالي الألماني أولف ميهرنيس، بالترشح على مقعد الرئاسة، دون منافس ومن المنتظر إعادة انتخابه بالتزكية لدورة جديدة، حيث يتولى هذا المنصب منذ عام 2014، كما يتضمن الكونجرس، انتخاب نائب رئيس من بين 4 مرشحين على هذا المقعد من هولندا، والصين تايبيه، والنمسا، وكندا.

وتشهد قائمة المرشحين لمقعد العضوية تواجد عربي وحيد هو اللبناني توفيق علوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على مدار دورتين سابقتين، الذي يدخل للانتخابات للمرة الثالثة.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أن استضافة دبي للكونجرس الدولي تعد نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة نجاحات استضافة بطولة العالم للمرة الأولى في الإمارات والمنطقة.

وأضاف: «سنتابع أعمال الجمعية العمومية للاستفادة منها في المرحلة المقبلة خاصة أن الإمارات تملك من الكفاءات والكوادر الذي يؤهلها لنيل مكانة متميزة في الاتحادات الدولية والقارية، لكن هذه الفترة تتطلب اكتساب الخبرة استعداداً للدورات المقبلة».

من ناحية أخرى، تشهد البطولة مشاركة باتريك أندرسون قائد منتخب كندا وأحد أشهر اللاعبين على مستوى العالم والذي يلقب بـ«مايكل جوردان» السلة على الكراسي المتحركة، ويعد من أكبر اللاعبين سناً حيث يشارك مع منتخب بلاده بعد 43 عاما، حيث ولد في أغسطس 1979، ويشارك للمرة الرابعة في بطولات العالم حيث شارك في نسخ 1998 و2002 و2018 و2023.

ساهم أندرسون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ السلة على الكراسي المتحركة في فوز منتخب بلاده بلقب السلة في دورات البارالمبية 3 مرات، وقاد منتخب بلاده للصعود إلى الدور ربع النهائي لنسخة دبي بعد الفوز على البرازيل 69-53.

وأكد أندرسون سفير كرة السلة على الكراسي المتحركة أنه يريد أن ينشر اللعبة في كل مكان في العالم ومساعدة الصغار على ممارستها، منوها إلى أنه تعرض لحادث عندما كان عمره 10 سنوات وبعد عام من الذهاب إلى المستشفيات، بدأ في مواجهة الحياة بممارسة الرياضة إلى أن اتجه إلى السلة عام 2991، وانضم إلى منتخب الناشئين وشارك معه في بطولات العالم 1997 و2001، ولعب مع الكبار بعمر 14 سنة، وشارك في دورات بارالمبية أعوام 2000 و2004 و2012.

وحول احتراف الموسيقى، قال: «الموسيقي جزء من حياتي وحرصت على دراستها في الجامعة وكونت فرقة موسيقية، ولدي قدرة على كتابة الأغاني، ورفضت عرضا للاحتراف في ألمانيا بسبب انشغالي مع فرقتي، والآن أعيش مع الرياضة والموسيقى بشكل دائم».