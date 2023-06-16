رئيس «الليجا»: مبابي في الريال هذا الصيف!

أنور إبراهيم (القاهرة)

فرض القدوم المحتمل للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد هذا الصيف، نفسه على الصحافة الإسبانية في الآونة الأخيرة، بعد أن أبلغ اللاعب إدارة ناديه بخطاب رسمي إنه لن يقوم بتفعيل السنة الإضافية في عقده، الذي ينتهي أصلاً في صيف 2024، وإن كان أكد في الوقت نفسه إنه سيبقى مع «الباريسي» في الموسم الجديد، الأمر الذي يحمل قدراً كبيراً من التناقض، وينطوي على ذكاء حاد من وصيف بطل العالم في المونديال الأخير، ويضع مسؤولي باريس في مأزق كبير، كون استمراره في الموسم الجديد من دون تفعيل السنة الإضافية حتى صيف 2025، يعني إمكانية رحيله «مجاناً» في صيف 2024، وحرمان ناديه من الاستفادة المادية منه، ولهذا كان إصرار سان جيرمان على التخلص منه ببيعه هذا الصيف.

ونقلت صحيفة «ماركا» مقتطفات من حديث لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، قال فيه، إنه يعتقد أن مبابي سيغادر سان جيرمان هذا الصيف، وسيأتي إلى ريال مدريد.

وأبدى تيباس تفاؤله بإمكانية حدوث ذلك، وعلق قائلاً: «الفرصة مواتية هذا الصيف، وإذا سألني أحد باعتباري مشجع كرة قدم، سأقول له إن مبابي سيرحل عن ناديه الفرنسي هذا الموسم، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يفرض إجراءات صارمة فيما يتعلق بسقف الرواتب، وقد يعاني سان جيرمان من ذلك، كما أن النادي الفرنسي نفسه لن يقبل رحيله مجاناً الموسم القادم». وتابع قائلاً: «اعتقادي الشخصي إن الريال سيفوز بهذه الصفقة هذا الصيف».

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» إنه من الطبيعي أن يتمنى رئيس رابطة «الليجا» رؤية مبابي في الدوري الإسباني، مثلما كان يتمنى قبل أسابيع قليلة عودة النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، لأن ذلك يصب في مصلحة المسابقة الإسبانية، ويزيد من شعبيتها، وعدد متابعيها في مختلف أنحاء العالم.