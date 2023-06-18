«البحرين فيكتوريوس» يعلن وفاة دراجه في سباق سويسرا

زيوريخ (رويترز)

أعلن فريق البحرين فيكتوريوس للدراجات، اليوم الجمعة، وفاة متسابقه السويسري جينو مادير، عقب اصطدامه بأحد الوديان عند الهبوط نحو نهاية خط النهاية للمرحلة الخامسة من سباق سويسرا أمس الخميس.

وأضاف الفريق في بيان: «رغم الجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل في مستشفى كور، لم يتمكن جينو من تجاوز تحديه الأكبر والأخير، وفي الساعة 11:30 صباحاً قلنا وداعاً لأحد الأضواء الساطعة في فريقنا».

وتعرض مادير البالغ عمره 26 عاماً لحادث في طريقه للهبوط نحو لا بونت وسقط في وادٍ، حيث خضع لفحص من قبل طبيب السباق الذي وجده فاقداً للوعي قبل إنعاشه ثم نقله جواً إلى المستشفى.

وفي بيان، قال ميلان إيرزن، مدير الفريق: «نحن محطمون بسبب فقدان متسابقنا الاستثنائي جينو مادير. كانت موهبته وتفانيه وحماسه مصدر إلهام لنا جميعاً. لم يكن فقط متسابق دراجات موهوباً للغاية لكنه شخص رائع بعيداً عن الدراجة. نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه خلال هذا الوقت العصيب».

وقال إيرزن إن الفريق سيواصل السباق تكريماً لمادير.

وأضاف: «عازمون على إظهار الروح والشغف الذي أظهره جينو، وسيظل دائماً جزءاً لا يتجزأ من فريقنا».

وانضم مادير إلى فريق البحرين فيكتوريوس في 2021، وفاز بمرحلة في سباق إيطاليا هذا العام. وفاز أيضاً بصدارة فئة الشباب في سباق إسبانيا 2021.