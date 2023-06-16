الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تروي قصتها في برلين



برلين (وام)

تنطلق يوم غدالسبت فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023» التي تستمر حتى 25 يونيو الجاري، وتشارك فيها بعثة الإمارات بأكبر وفد من الشرق الأوسط، حيث يضم 167 فرداً، منهم 103 لاعبين ولاعبات، من أصحاب الهمم وذوي التحديات والإعاقات الذهنية والنمائية، ومن بينهم أيضاً 46 مدرباً لمختلف الرياضات والألعاب.

وبحسب الموقع الرسمي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «برلين 2023»، سينطلق حفل الافتتاح باستعراض جميع الوفود المشاركة، فيما سيلقي يونيس كينيدي شرايفر، رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي، كلمة الافتتاح، على أن تتم إضاءة شعلة الأمل للأولمبياد، يليها الاحتفال بمشاركة أكثر من 700 عارض، ثم إطلاق الألعاب النارية إيذاناً بانطلاق الحدث العالمي.

ويتنافس لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في 20 رياضة، أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية، كما يشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب.

وبدأت الاستعدادات لألعاب برلين قبل أكثر من 6 أشهر بخوض معسكر داخلي في مدينة العين، إضافة إلى عدد من المشاركات الداخلية مثل الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة، وكذلك الخارجية للعديد من الفرق، سواء كانت معسكرات خاصة أو منافسات.

وكانت أبرز المشاركات الداخلية للاعبينا قبل السفر إلى الألعاب العالمية في برلين، هي المشاركة في فعاليات ماراثون أدنوك، ومنتخب الإمارات للتزلج المدولب، وكذلك مبادلة العالمية للتنس، وبطولة الدولة لفردي الرجال لكرة الطاولة، وغيرها من البطولات، فيما كانت المشاركات الخارجية ممثلة في دورة الألعاب الوطنية بالنمسا، ودورة ألعاب مالطا العام الماضي، ومشاركة فريق كرة القدم الموحدة للسيدات في معسكر تدريبي باليابان خلال الفترة الماضية.

وساهم تدعيم الأولمبياد الخاص للاعبيه في ارتفاع مستوى قدراتهم على تقديم الأفضل، خاصة من اللاعبين أصحاب التحديات، والإعاقات الذهنية والنمائية، في عدد من الاستحقاقات، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالإمارات 2019.

وقبل السفر إلى برلين، أعلنت شركة «أدنوك» الوطنية، رعايتها بعثة الإمارات المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وهي الاتفاقية التي ستدعم من خلالها «أدنوك» برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي الهادفة لتمكين الرياضيين في مختلف الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي وأصحاب الهمم.

وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، جاهزية لاعبينا للمشاركة في منافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بعد فترة إعداد مميزة على مدار الأشهر الماضية، وسط تفاعل كبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين، ودعم كبير من أسرهم من أجل تحقيقهم للإنجازات، والوقوف على منصات التتويج.

وأضاف: «ما تحقق في نسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات، نقطة انطلاقة بالنسبة لنا من أجل دعم لاعبينا في النسخة الحالية من الأولمبياد، كلنا متحمسون لتقديم الأفضل وتشريف الرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي».