إيريك: أعيش أفضل أيامي مع العين





معتز الشامي (دبي)

قدم إيريك جورجينس، مدافع نادي العين، مستوى مميزاً خلال الموسم الماضي، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الأوكراني ريبروف الذي رحل عن الفريق بعدما أخفق في تحقيق أي بطولة، رغم منافسة كتيبة الزعيم بقوة، على جميع الألقاب حتى نهاية الموسم.

ولفت إيريك الأنظار خلال الموسم المنصرم، برشاقة الأداء، وقدرته على هز الشباك، حيث سجل 5 أهداف إجمالاً، بالإضافة لصناعة 7 أهداف في كل البطولات.

وأشادت وسائل إعلام برازيلية بمدافع «الزعيم»، لتقييم الموسم الماضي، ووصفته بأنه كان مميزاً في الأداء والحضور، كما كشفت عن تلقيه عروضاً في يناير الماضي من بعض الأندية الأوروبية، ولكن اللاعب فضل الاستمرار مع «الزعيم».

وقالت صحيفة تيرا البرازيلية، أن إيريك لاعب انترناسيونال البرازيلي السابق، يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق مع الزعيم، وبات مراقباً من أندية أوروبية، حيث قال الظهير الأيسر للعين في تصريحاته للصحيفة: «أعيش أفضل عام في حياتي المهنية، وذلك بفضل مضاعفة الجهود اليومية، وتكثيف التدريبات بتركيز شديد بهدف التطور والظهور دائماً بشكل مميز، خاصة الموسم المقبل».

وأضاف: «لقد كان موسماً إيجابياً للغاية بالنسبة لي على المستوى الفردي، سعيد جداً بأدائي، لكنني سأستمر في العمل بجد مع الفريق».

وعن رأيه في الموسم المنصرم، قال: «حاولنا بكل قوة المنافسة على الألقاب، ولكن لم نوفق، العين احتل وصافة الدوري، وحصدنا بطاقة مؤهلة في دوري أبطال آسيا، وأعتقد أن الموسم شهد خروجنا بالعديد من الدروس، كان لدينا فريق قوي، وكنا نعلم أنه يمكننا القتال على جميع الألقاب، لكن للأسف لم نتمكن من الفوز، رغم أننا نجحنا في تقديم موسم رائع في الدوري».

ووعد إيريك بأن يعود الزعيم للمنافسة بقوة في المنافسات والبطولات التي سيدخلها الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الهدف الآن لدى جميع اللاعبين، هو المنافسة بقوة على لقب آسيا، والعودة لحصد الألقاب المحلية أيضاً.