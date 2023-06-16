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الرياضي

اشتعال المنافسة في المربع الذهبي لـ «سوبر غرب آسيا للسلة»

اشتعال المنافسة في المربع الذهبي لـ «سوبر غرب آسيا للسلة»
16 يونيو 2023 15:30

 
علي معالي (دبي)
تبدأ يوم غد في السابعة مساء، مراحل خروج المغلوب في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية في ضيافة نادي شباب الأهلي بدبي، حيث يلتقي أستانا الكازاخستاني مع المنامة البحريني، تليها مباراة أخرى كبيرة تضم الرياضي اللبناني ضد الكويت الكويتي في الدور قبل النهائي للبطولة التي يسدل عليها الستار يوم الاحد.
المباراة الافتتاحية بين أستانا والمنامة، وهما فريقان ليس لديهما أي نقص في العناصر، حيث إن ممثلي آسيا الوسطى «أستانا»، يريدون تأكيد جدارتهم في «الفاينال 8»، لكونهم الوجوه الجديدة في الميدان، خصوصاً بعد فوزهم على شباب الأهلي وجورجان الإيراني، وصيف غرب آسيا، ثم نادي الكويت الكويتي بطل الخليج.
وكان كارفيل أندرسون السبب الرئيسي وراء نجاحهم، وهو هداف البطولة حتى الآن برصيد 24.3 نقطة في كل مباراة، فيما يقدم ماركيل جونسون ومارتن كرامبيلج دعماً كبيراً، ومعهما المخضرم رستم مورزاجالييف وديمتري جافريلوف.
وفي المقابل، يبحث أبطال البحرين عن تعويض خسارة لقب الخليج بفوزهم باللقب الكبير، وربما يمكن لرجال المدرب لينوس جافريل تكرار ما فعلوه في المرحلة الأخيرة من دوري المنطقة الفرعية قبل أشهر، حيث اجتاحوا طريقهم إلى السلسلة النهائية بعد خسارتهم أول مباراة في السلسلة المؤهلة للنصف النهائي ضد كاظمة الكويتي.
خسر المنامة مباراته الأولى في (الفاينال 8) أمام الرياضي، لكنه عاد وفاز بعد ليلتين على نادي بيروت للحاق بالحافلة الأخيرة المتوجّهة إلى الدور النصف النهائي، ويعتمد المنامة على وجوه عدة مهمة منهم: جيريمي إيفانز وسيردوم بوينتر وموستي راشد وأحمد حاجي ومحمد حمودة.
وفي المباراة الثانية، ستكون قمة المتعة والإثارة بين الرياضي والكويت، وتوقع الكثيرون أن تكون المباراة النهائية بين الرياضي والكويتي، لكن الصدمة جاءت مبكراً ليخرج أحدهما بعد لقاء الليلة من سباق القمة على بطل النسخة الأولى لسوبر غرب آسيا «وصل».

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