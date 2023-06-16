السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

برشلونة غارق في الديون ويدرس «الملكية المختلطة»

برشلونة غارق في الديون ويدرس «الملكية المختلطة»
16 يونيو 2023 17:00

 

مراد المصري (دبي)
كشف خاومي لوبيز لوبيس، عضو مجلس الإدارة السابق لنادي برشلونة، أن النادي الكتالوني غارق بديون تتجاوز 3 مليارات دولار من المستحيل سدادها وتحتاج إلى إعادة تمويل، ما يعكس التراكمات الإدارية الخاطئة التي يتحملها المسؤولون داخل النادي، عوضاً عن إلقاء اللوم على رابطة الدوري الإسباني.
وأوضح لوبيس، أن قيمة الديون تضاعفت منذ تولي خوان لابورتا رئاسة النادي قبل نحو عامين، وأن النادي مطالب في عام 2027 بتسديد مبلغ 800 مليون يورو على الأقل، أي أن لابورتا سيترك حقيبة ثقيلة بالديون أكثر مما كان عليه الوضع مع الرئيس السابق جوسيب بارتوميو.
واعتبر لوبيس أن خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل عامين، هو أكبر خطأ في تاريخ نادي برشلونة الممتد 124 عاماً، وأن عدم رغبة الأرجنتيني أن يتعرض للخداع مجدداً من لابورتا تعني أن الرئيس فشل مرتين في الحفاظ على أفضل لاعب في تاريخ النادي.
وانتقد لوبيس قرار تجديد ملعب كامب نو في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، وأن الانتقال للعب مؤقتاً في ملعب مونتجويك يعتبر فشلاً ذريعاً بالنظر إلى أنه ملعب عفا عليه الزمن، وشكك بالقدرة على تجهيزه بصورة كاملة قبل نوفمبر المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الجديد.
وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن إدارة برشلونة برئاسة لابورتا تدرك حجم الورطة المالية، وهو ما جعلها تبحث حالياً عن الانتقال إلى نموذج «الملكية المختلطة»، والذي يعني أن أعضاء النادي سيبقون يمتلكون الأغلبية من حصة ملكية النادي بنسبة لا تقل عن 51%، على أن تنتقل النسبة المتبقية إلى شركة خارجية برأس مال كبير، وسط ترجيحات أن تكون هذه الشركة من قطر.

أخبار ذات صلة
مقاعد مستدامة من شباك الصيد في ملعب ريال بيتيس
«المهاجم السوبر» صداع في رأس «الميرينجي»!
برشلونة
برشلونة الإسباني
الدوري الإسباني
الليجا
خوان لابورتا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
الرياضي
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
اليوم 14:36
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
دنيا
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
اليوم 14:36
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©