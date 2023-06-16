مقاعد مستدامة من شباك الصيد في ملعب ريال بيتيس



مدريد (الاتحاد)

قطع ريال بيتيس خطوة أخرى نحو الاستدامة البيئية من خلال إطلاق مشروع رائد لإنشاء وتركيب المقاعد الأولى من نوعها في استاد بينيتو فيامارين، ستكون مصنوعة بنسبة 100% من شباك الصيد المسترجعة من البحار والموانئ الإسبانية.

هذا التحدي هو بلا شك خطوة أخرى نحو الاستدامة البيئية، وترتكز خطة النادي مع هذا المشروع أن يستخدم قسم كبير من الملعب هذا النوع من المقاعد قريباً، وأن يكون «مصدر إلهام» لأندية كرة القدم الأخرى أيضاً لصنع مقاعد معاد تدويرها بنسبة 100% عن طريق انتشال النفايات من البحر.

وصرح رافائيل مويلا، مدير مؤسسة ريال بيتيس: «كان الاهتمام ببحارنا ومحيطاتنا مشكلة معلقة لدينا منذ بداية برنامجنا البيئي، حيث يتم إلقاء حوالي 12 مليون طن من البلاستيك في البحار والمحيطات كل عام، ومعظم هذه النفايات عبارة عن شباك ومعدات الصيد».

مع وضع هذا في الاعتبار، اقترحت شركة «جرافيتي ويفز»، أحد شركاء مؤسسة فوريفر جرين، التابعة لنادي ريال بيتيس، هذه المبادرة الجديدة، بهدف الاستفادة من كرة القدم كمنصة رائدة وقادرة على إيصال الرسالة بصوت أكبر، لجعل العالم بأسره يدرك أهمية الاهتمام بالبيئة.

هذا المشروع للمقاعد الأولى في العالم المصنوعة بنسبة 100% من شباك الصيد، هو اختبار تجريبي، ولكن الهدف هو توسيع هذا التطور الرائد، وتجهيز قسم أكبر من ملعب بينيتو فيامارين بهذه المقاعد، حيث سيكشف النادي قريباً عن شباك المرمى التي سيتم تصنيعها أيضاً من شباك الصيد التي يتم إنقاذها من قاع البحر.

علاوة على ذلك، أضاف النادي أنه في الأسابيع القادمة، سيكون لديه أيضاً أنظمة لتنظيف المياه بالأوزون لتطهير وتنظيف منشآته، وكذلك لغسيل الملابس والعناية بها، والقضاء على استخدام المنتجات الكيماوية. وفي الوقت نفسه، تم تركيب نوافير المياه بالتناضح للاستهلاك في المدينة الرياضية لويس ديل سول، وفي مكاتب استاد بينيتو فيامارين.

يمتلك ريال بيتيس إضاءة LED في جميع أنحاء استاد بينيتو فيامارين منذ سنوات لتوفير الطاقة، والتنقل المستدام لموظفي النادي والمشجعين ضروري أيضاً لجعل ملعب بينيتو فيامارين صديقاً للبيئة. لهذا السبب، يمتلك النادي أسطولاً من دراجات السكوتر الكهربائية لموظفيه، ويشجع على استخدام وسائل النقل المستدام بين المشجعين من خلال تقديم رموز الخصم.