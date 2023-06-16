موراي في أفضل حالاته

لندن (رويترز)

قال البريطاني آندي موراي بعد تأهله لدور الثمانية لبطولة روثسي نوتنجهام المفتوحة، إنه في أفضل حالاته منذ خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ، حيث يستعد المصنف الأول عالمياً سابقاً للمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس.

وأعاد اللاعب البالغ عمره 36 عاماً والحائز ثلاثة ألقاب كبرى، إحياء مسيرته بعد جراحة في أعلى الفخذ، وغاب عن بطولات موسم الملاعب الرملية للتركيز على موسم الملاعب العشبية.

وفاز اللاعب الأسكتلندي بلقب تشالنجر الشهر الماضي، لكنه خرج مبكراً من بطولات مونت كارلو ومدريد وروما وبوردو، قبل غيابه عن بطولة فرنسا المفتوحة.

وقال موراي بعد فوزه على أوجو جرنييه 6-3 7-5 «من حيث ما كنت عليه من الناحية البدنية، كانت الشهور الستة إلى التسعة الماضية جيدة حقاً والأفضل لي منذ خضوعي للجراحة، كان الأمر إيجابياً حقاً. شاركت في الكثير من المباريات. أشعر دائماً بالراحة حقاً في الملاعب العشبية، لذلك ستكون الأسابيع القليلة المقبلة اختباراً جيداً بالنسبة لي».

وقال موراي إنه من الصعب تقييم مستواه الحالي في اللعب، مضيفاً أن التنافس ضد أفضل اللاعبين يسمح له بالكشف عن جوانب معينة من أدائه بشكل أكثر فعالية.

وأضاف موراي: «من الصعب حقاً تحديد ما إذا كنت ألعب أفضل مستوى لدي بشكل عام. لا أعرف لأنني لا أعني أي عدم احترام على الإطلاق للاعبين الذين ألعب ضدهم، فأنا أدرك أنهم لاعبون جيدون للغاية، ولكن عندما تلعب ضد المصنفين العشرة الأوائل في العالم، فإنهم قادرون على كشف أشياء معينة في أدائك أكثر قليلاً أيضاً».

وأضاف موراي أنه يبذل قصارى جهده لأنه يحاول أن يكون مصنفاً بحلول موعد انطلاق البطولة الكبرى على الملاعب العشبية من الثالث إلى 16 يوليو المقبل.