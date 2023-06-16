1000 طالب في نهائيات برنامج أدنوك لـ «الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة من جميع أنحاء دولة الإمارات للمشاركة في الدورة 13 من النهائيات الوطنية لبرنامج أدنوك ياس في المدارس بحضور قياسي غير مسبوق، إذ يختتم الطلاب والفرق من المدارس عاماً أكاديمياً ناجحاً في الحدث البرنامج الختامي لهذا الموسم.

وفيما شارك أكثر من 23 ألف طالب في فعاليات برنامج أدنوك ياس في المدارس خلال العام الدراسي، تشهد النهائيات الوطنية لبرنامج أدنوك ياس في المدارس مشاركة قياسية بحضور أكثر من ألف طالب وفرقهم من المدارس في مختلف أنحاء الدولة لاستعراض مشاريعهم وخوض النهائيات الوطنية في موطن سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1.

ويوفر برنامج أدنوك ياس في المدارس للطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم في مجالات متنوعة، ابتداء بما في ذلك مجال الأعمال والتسويق وصولاً إلى الهندسة والتصميم، إذ يعمل الطلاب المشاركون خلال العام الدراسي على تطوير فريق فورمولا-1 مصغر، بما في ذلك تطوير العلامة التجارية للفريق واجتذاب التمويل وعقود الرعاية، والعمل في الوقت نفسه على تصميم وتطوير وبناء سيارة فورمولا-1 مصغرة، ولا تقتصر الأهداف على تحقيق أسرع زمن على مسار السباق فقط، بل تتعداها إلى تطوير علامة تجارية مستدامة جيدة الإدارة، بما يتوافق مع أداء فرق الفورمولا-1 سنوياً.

وتعد النهائيات الوطنية لبرنامج أدنوك ياس في المدارس لهذا العام أكبر مسابقة وطنية في برنامج الفورمولا1 في المدارس عالمياً، وتقام فعالياتها على مدار ستة أيام في حلبة مرسى ياس، حيث يشارك أكثر من 1000 طالب وفريق من مختلف أنحاء الدولة والعالم في اختبار نهائي للابتكار والتصميم والتميز التقني والسرعة.

كما يشارك فريقان من مدارس دولية في كل من البرازيل وباكستان في النهائيات الوطنية، وهذه المرة التي تشهد النهائيات حضوراً لمدارس من خارج الدولة منذ عام 2019.

ويخوض الطلاب من عمر 7 أعوام فما فوق في ثلاث فئات هي: مسابقة الفورمولا1 في المدارس الرئيسية، وفورمولا إثارة، المخصصة للطلاب الأصغر سناً، ومسابقة 4X4 المدرسية.

وبهذه المناسبة، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: «يسعدنا استقبال الطلاب القادمين من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى طلاب المدارس الدولية، للمشاركة في النهائيات الوطنية لبرنامج أدنوك ياس في المدارس، والذي تحتفي النسخة رقم 13 في مسيرته بمشاركة قياسية».

وأضاف: «تعد النهائيات الوطنية حدثاً نتطلع إليه جميعاً في حلبة مرسى ياس، إذ إن مشاهدة الأفكار والمفاهيم المبتكرة التي يطورها الطلاب المشاركون في كل عام، أمر يبعث على الإلهام. ونشكر أدنوك على دعمها المستمر للبرنامج الذي يواصل مسيرة التطوير والنمو عاماً بعد عام، ونحن نتطلع لرؤية ما سيقدمه مهندسو المستقبل في مشاريعهم لهذا العام».

وتتلقى الفرق الفائزة في النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس دعوة إلى عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1، والتي تقام فعالياتها في حلبة مرسى ياس من 24 إلى 26 نوفمبر، كما تتاح لهم فرصة المشاركة في النهائيات العالمية لبرنامج الفورمولا1 في المدارس في عام 2024.