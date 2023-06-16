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أيوسو يحلق بلقب المرحلة الخامسة من طواف سويسرا

أيوسو يحلق بلقب المرحلة الخامسة من طواف سويسرا
16 يونيو 2023 14:04

أبوظبي (الاتحاد)
حقق الإسباني خوان أيوسو، دراج فريق الإمارات، فوزاً مذهلاً، في المرحلة الخامسة من سباق طواف سويسرا من فيش إلى لا بونت «بطول 211 كم»، حيث نجح في الفوز بلقب المرحلة عن جدارة.
وانطلق الدراج الموهوب البالغ من العمر «20 عاماً» للحاق بالمجموعة المتقدمة في السباق، وذلك عند الطريق الصاعد الأخير وقبل انتهاء السباق بنحو 14 كم في مهمة للوصول إلى المجد.
ولم يكن لدى الدراجين الآخرين في المجموعة، بما في ذلك قائد السباق فيليكس غال، «دراج فريق إيه جي تو أ-سيتروين»، أي رد على الهجوم، حيث لحق بالمجموعة المتقدمة وتجاوزها فوق قمة الطريق الصاعد.
ووصل أيوسو إلى خط النهاية محتفلاً برفع يديه في الهواء بعدما حقق فوزه الثاني في هذا الموسم.
ومن جانبه، قال أيوسو: «أنا سعيد جداً بهذا الانتصار. أمس لم يكن لدي القوة للأداء لكني أكملت السباق. واليوم مع بداية السباق بدأت أشعر بتحسن أفضل. سنحاول ونتحدى من أجل تصدر التصنيف العام، على الرغم من صعوبة ذلك لكنني سأحاول حتى النهاية. ستكون معركة كبيرة على طول الطريق حتى يوم الأحد، ويمكن أن يحدث أي شيء حتى يتحقق ذلك».
نتائج المرحلة الخامسة
1.خوان أيوسو «فريق الإمارات» 5:23:01
2- ماتياس سكجيلموس «فريق تريك سيجافريدو» +54
3-بيلو بلباو «فريق البحرين-فيكتوريوس» +54

التصنيف العام بعد المرحلة الخامسة
1- ماتياس سكجيلموس «تريك سيجافريدو» 16:43:41
2- فيليكس جال «فريق إيه جي تو أ-سيتروين» +8 ثانية
3- خوان أيوسو «فريق الإمارات» +18 ثانية

 

 

خوان أيوسو
الإمارات للدراجات
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