«لغة الأرقام» ترشح مبابي للتألق مع الريال

معتز الشامي (دبي)

طرحت العديد من وسائل الإعلام العالمية قراءات وأسئلة، حول الوجهة الأكثر ملاءمة للاعب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي رفض تمديد عقده الذي ينتهي في 2024، ما دفع إدارة النادي البارسي للتفكير في بيعه للاستفادة منه مادياً، حيث بات اللاعب هدفاً لأندية ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ولكن أيهما سيكون الخيار الأنسب لقدراته، وما يمكن أن يضيفه اللاعب بناءً على فلسفة كل فريق من الخيارات المطروحة أمامه.

وقد حقق اللاعب نجاحات مهنية كبيرة في مسيرته، وهو الآن بعمر 24 عاماً، حيث ساعد موناكو لحسم لقب الدوري موسم 2016-2017، في أول موسم كامل له كلاعب محترف، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، حيث فاز بالدوري في خمسة من مواسمه الستة مع الفريق، وفشل في ذلك فقط بموسم 2020-2021.

كما ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم 2018، قبل أن يقود فرنسا بمفرده إلى النهائي الثاني على التوالي مونديال 2022، وقدم أداءً فردياً مذهلاً أمام الأرجنتين بالنهائى، ليصبح ثاني لاعب على الإطلاق يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم.

ومنذ ظهوره الأول مع موناكو في سن 16 عاماً، سجل في الدوري الفرنسي، 164 هدفاً، كأكبر هداف للدوري الفرنسي في تلك الفترة، وصاحب أكبر عدد من من الثنائيات «33 مرة» و7 مرات «هاتريك»، كما حقق أكبر عدد من المراوغات «518 مراوغة» أكثر من أي لاعب آخر بالدوري الفرنسي، وأكثر من ضعف عدد مرات المراوغة التي تبعها بهدف «بواقع 49 مرة»، كما أنه صنع 58 هدفاً ليحل ثاني صناع الأهداف بعد أنخيل دي ماريا «67 صناعة».

كما كان مبابي هدافاً للدوري الفرنسي، في كل من المواسم الخمسة الأخيرة، معادلاً الرقم القياسي في الدوري الذي سجله جان بيير بابان في مرسيليا بين عامي 1988 و1992، واختير أفضل لاعب في الموسم 4 مرات في تلك الفترة.

وقد رصدت شبكة أوبتا العالمية تقريراً رقمياً أكدت خلاله أن نادي ريال مدريد هو أنسب الأندية التي تستوعب قدرات الفرنسي مبابي، خاصة أن الريال حاول شراء اللاعب من قبل، ولا يزال يبحث عن مهاجم جديد بعد رحيل بنزيمة إلى السعودية.

وأكدت أوبتا أن مبابي يمكنه أن يكون نوع «النجم الخارق» أو السوبر الذي اشتهر به ريال مدريد، حيث يستطيع أن يعوض رحيل بنزيمة الذي سجل 25% من أهداف الدوري هذا الموسم، بحيث يمكن لمبابي أن يشكل ثنائياً قوياً مع فينيسوس جونيور الذي يهيمن على هجمات ريال، عبر 43% من اللمسات الهجومية للفريق على الجهة اليسرى.

وعبر استخدام رادار أوبتا للاعبين في الموسم الحالي، تم عقد مقارنات بين مبابي ولاعبين أخرين بالدوريات الخمس الكبرى، كانت النتيجة مثيرة للاهتمام، حيث تفوق على بنزيمة في ربط الوسط والهجوم والانطلاقات الهجومية للأمام بعدد 24 مرة، حيث يستخدم مبابي سرعته «المميتة» لكسر الخط الدفاعي الأخير وتهديد منطقة الجزاء، وبالتالي سيكون الخيار الأنسب للريال، خصوصاً بعد رحيل بنزيمة.