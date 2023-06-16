الجودو يخوض تحدي وزن 81 كجم في «آستانا جراند سلام»



آستانا (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني الأول للجودو مشاركته يوم غد في منافسات بطولة آستانا جراند سلام لعام 2023 التي انطلقت أمس بصالة باريز الرياضية في العاصمة الكازاخية آستانا، بمشاركة 334 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو.

ويخوض منتخبنا مباراة واحدة ضمن نزالات الوزن الخفيف، حيث يلتقي لاعبنا طلال شفيلي في (وزن تحت 81 كجم) مع الأميركي المخضرم برلينر كيل، ويتأهل الفائز منهما في تلك الفئة للقاء بطل طاجيكستان ريزوف شودمون أو الأوزبكي سوبيروف موسو على أمل الاقتراب من الأدوار النهائية لذلك الوزن.

ويختتم منتخبنا مشاركته في بطولة آستانا بمنافسات الوزن الثقيل الأحد، حيث يلتقي لاعبنا أرام جرجوري في (وزن تحت 90 كجم) مع اللاعب الفرنسي الشاب نجايب هامبو، ويلعب لاعبنا ظفار كوسوف في وزن (تحت 100 كجم)، مع الفائز من لقاء الألماني فراي كارل والأوزبكي منصوروف محماد، أما لاعبنا معروف عمر فسيخوض مباراته الافتتاحية في (وزن فوق 100 كجم) مع الجورجي اينانيش سابا.

ويسعى منتخبنا خلال تلك المشاركات الخارجية وبقية بطولات الاتحاد الدولي للجودو خلال الفترة القادمة لزيادة حصيلته من النقاط التي تساعده في بلوغ أولمبياد باريس 2024.