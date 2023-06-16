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برهالتر يستعد للعودة إلى أميركا

برهالتر يستعد للعودة إلى أميركا
16 يونيو 2023 12:24

واشنطن(رويترز)

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ذكرت صحيفة أثليتيك أن جريج برهالتر يستعد للعودة لتدريب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال، بعد ستة أشهر تقريباً من نهاية عقده وسط تغييرات في الاتحاد الأميركي للعبة.
وانتهى عقد المدرب البالغ عمره 49 عاماً مع المنتخب الأميركي في 31 ديسمبر، بعد أن قاد الفريق إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم 2022 في قطر.
ودخل الاتحاد الأميركي في صراع داخلي بعد البطولة، بسبب خلاف بين برهالتر ولاعب الوسط الأميركي جيو رينا ووالديه.
وقالت أثليتيك إن الصفقة "ما زالت قيد الانتهاء" لكن عودة برهالتر "وشيكة".
وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن الاتحاد سيصدر إعلاناً بشأن عودة برهالتر في وقت لاحق اليوم.
وكان برهالتر قد أدلى بتصريحات ينتقد فيها التزام رينا تجاه الفريق في كأس العالم، قائلاً إنه يفكر حتى في إعادته إلى الوطن.
وردت والدة رينا، دانييلي، التي تعرف برهالتر وزوجته منذ سنوات، بإبلاغ الاتحاد بحادث منذ أكثر من 30 عاماً اعترف فيه برهالتر بضرب زوجته الحالية أثناء خلاف.
وفتح الاتحاد الأميركي تحقيقا، وقال في مارس إن الحادث لن يمنع الاتحاد من إعادة برهالتر لمنصبه.
وقاد بي.جيه كالاهان، الذي تولى المسؤولية من أنتوني هودسون عندما ترك منصبه كمدرب مؤقت، الولايات المتحدة إلى نهائي دوري أمم اتحاد الكونكاكاف حيث تواجه كندا يوم الأحد المقبل. 

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