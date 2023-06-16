«المهاجم السوبر» صداع في رأس «الميرينجي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

تبحث إدارة ريال مدريد عن مهاجمين جدد لسد الفراغ الذي أحدثه رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي، إلى جانب رحيل الدومينيكاني الإسباني ماريانو دياز والبلجيكي إيدن هازارد والإسباني ماركو أسينسيو، ووضعت عينها على المهاجم الدولي الألماني كاي هافرتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، وفتحت قنوات اتصال مع ممثليه ووكلائه بهدف ضمه للملكي هذا الصيف.

غير أن هافرتز «23عاماً» يفضل فيما يبدو البقاء في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وأبدى ميلاً للعب لأرسنال تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا الذي نجح في الموسم المنتهي الحصول على المركز الثاني في الدوري، وبعد أن أبدى المديرالفني للمدفعجية إعجابه الشديد به.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن اهتمام الريال بهذا المهاجم الألماني لم يكن ليكون بديلاً لبنزيمة، وإنما ليكون مهاجماً ثانياً بديلاً لماريانو دياز، انتظاراً لإيجاد «المهاجم السوبر» الذي يمكنه أن يحل محل النجم الفرنسي.

وأضافت المصادر نفسها أن إدارة «الميرينجي» ستجس نبض تشيلسي للمرة الأخيرة بالنسبة لهافرتز، وإذا مافشلت في التوصل إلى اتفاق، ستبحث عن أهداف أخرى خلال الأيام القادمة.

وكان الريال استعاد جناحه إبراهيم دياز بعد 3 سنوات أمضاها في إيطاليا مع إيه سي ميلان، كما وقع عقداً مع فران جارسيا الظهيرالأيسر لرايو فاليكانو، من أجل تدعيم هذا المركز الذي شغله في أغلب فترات الموسم المنتهي الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب خط الوسط، نظراً لتكرارإصابة مواطنه فيرلان ميندي الظهيرالأيسر الأساسي.

كما دعم الريال خط وسطه بالدولي الإنجليزي جودي بيلينجهام ومنحه القميص رقم 5 الذي كان يرتديه النجم «الأسطورة» زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة «ريليفو» إن إدارة «البلانكوس» لا تعول كثيراً على إمكانية ضم الألماني هافرتز، ولهذا أنهت تعاقدها مع خوسيلو ماتو «33 عاماً» المهاجم الدولي الإسباني ولاعب إسبانيول الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، والذي وافق ناديه على انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ولن يتم تقديم هذا المهاجم المخضرم الذي نجح في الإحتفاظ لنفسه بمكان دائم في قائمة منتخب «الروخا»، إلا يوم الثلاثاء القادم، بعد عودته من هولندا، حيث يلعب منتخب إسبانيا نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه في نصف النهائي على إيطاليا 2/1، ليواجه منتخب كرواتيا الذي فاز بدوره على منتخب هولندا 4/2. وسبق لخوسيلو أن لعب لريال مدريد خلال الفترة من 2009 إلى 2012، ولكنه لم ينجح وقتها في فرض اسمه على الفريق الأول، فتم بيعه إلى هوفينهايم الألماني قبل أن يستقر في إسبانيول، وها هو يرغب في أن يؤكد هذه المرة جدارته باللعب للملكي بعد 11 عاماً على رحيله.

وتستمر إدارة الريال في رحلة البحث عن المهاجم «السوبر» القادر على تعويض رحيل بنزيمة، وهو الملف الذي يمثل «صداعاً» في رأس «الميرينجي»، لدرجة أن خلافاً نشب مؤخراً بين فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني، إذ يرفض الأول التعاقد مع الإنجليزي هاري كين ويعتبرما يطلبه ناديه توتنهام رقماً مبالغاً فيه «150 مليون جنيه إسترليني» بالنسبة للاعب ينتهي عقده في صيف 2024، ويكمل في 28 يوليو القادم 30 عاماً «مواليد 1993»، بينما يرى أنشيلوتي أن كين هو الاختيارالأمثل لتعويض رحيل النجم الحاصل على الكرة الذهبية 2022. وقالت الصحيفة إن اسم كيليان مبابي بدأ يتردد من جديد بعد أن أبلغ ناديه باريس سان جيرمان بخطاب رسمي بأنه لن يُفعل السنة الإضافية في عقده، ما يعني أن «الباريسي» مطالب ببيعه هذا الصيف ليستفيد مادياً بدلاً من تركه يرحل في صيف 2024 مجاناً. والملف مازال مفتوحاً على كل الاحتمالات.