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إسبانيا تطيح إيطاليا في الطريق إلى نهائي «الأمم الأوروبية»

إسبانيا تطيح إيطاليا في الطريق إلى نهائي «الأمم الأوروبية»
16 يونيو 2023 00:59

أنسخيده (أ ف ب) حسم المنتخب الإسباني «الماتادور» الديربي المتوسّطي أمام نظيره الإيطالي، وفاز عليه 2-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليضرب موعداً في المباراة النهائية مع المنتخب الكرواتي الأحد. وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة عبر ييريمي بينو الذي خطف الكرة من ليوناردو بونوتشي المرتبك عند مشارف منطقة الجزاء، فانفرد بالحارس جانلويجي دوناروما، وأسكن الكرة في الشباك. وعاد المنتخب الإيطالي بالنتيجة في الدقيقة 11، عندما منح حكم المباراة «الآزوري» ركلة جزاء، بعدما لمس المدافع روبن لو نورمان الكرة بيده، لينبري لها تشيرو إيموبيلي ويترجمها هدفاً. وأحرز الإيطاليون هدفاً ثانياً عن طريق دافيد فراتيزي (21)، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلّل، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر). لكن الشوط الثاني كان شوط حظ «لا روخا» الذي بسط سيطرته على مجرياته، وكان له هدف الفوز القاتل عن طريق جوسيلو في الدقيقة 88.

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