3 مباريات لمنتخبنا في افتتاح «آستانا جراند سلام للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الأول للجودو 3 مباريات في افتتاح منافسات بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023، التي تنطلق مبارياتها صباح اليوم بصالة باريز الرياضية في مدينة آستانا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 334 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، من بينها 4 دول عربية وهي دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ولبنان والجزائر.

وتأتي مباريات منتخبنا الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس بقاعة فندق راديسون آستانا، بحضور ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة ومدرب منتخبنا الأول اللاعب الدولي السابق فيكتور سيكتروف، وتهدف مشاركة منتخبنا فيها لحصد المزيد من النقاط للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

تبدأ مباريات البطولة في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بتصفيات الدور التمهيدي لمستوى الوزن الخفيف للجنسين لأوزان تحت 48 كجم، 52 كجم، و57 كجم للسيدات، بجانب أوزان تحت 60 كجم وتحت 66 كجم للرجال، وسيكون ظهور منتخبنا في الجولة الافتتاحية بمشاركة اللاعبة بشيرات خوروي التي تلعب في منافسات وزن تحت 52 كجم، حيث تلتقي مع الفائزة من مباراة اليابانية تاكيدا وبطله أذربيجان فأليفا، وتلعب باتسو التان في وزن تحت 57 كجم مع البولندية بدولابك، وعلى مستوى الرجال تأتي مشاركتنا في وزن تحت 66 كجم، بمشاركة اللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، حيث يواجه الروماني بورس..

تشهد منافسات الغد، مشاركة لاعبنا طلال في وزن تحت 81 كجم، وسيكون ختام المشاركة من جانب منتخبنا يوم الأحد في منافسات الوزن الثقيل بمشاركة 3 لاعبين وهم أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار بوزن تحت وزن 100 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم.