الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

3 مباريات لمنتخبنا في افتتاح «آستانا جراند سلام للجودو»

3 مباريات لمنتخبنا في افتتاح «آستانا جراند سلام للجودو»
16 يونيو 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجودو يخوض تحدي وزن 81 كجم في «آستانا جراند سلام»
قرعة بطولة آستانا جراند سلام للجودو اليوم

يخوض منتخبنا الأول للجودو 3 مباريات في افتتاح منافسات بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023، التي تنطلق مبارياتها صباح اليوم  بصالة باريز الرياضية في مدينة آستانا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 334 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، من بينها 4 دول عربية وهي دولة الإمارات، ومملكة البحرين، ولبنان والجزائر.
وتأتي مباريات منتخبنا الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس بقاعة فندق راديسون آستانا، بحضور ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي رئيس البعثة ومدرب منتخبنا الأول اللاعب الدولي السابق فيكتور سيكتروف، وتهدف مشاركة منتخبنا فيها لحصد المزيد من النقاط للتأهل لأولمبياد باريس 2024.
تبدأ مباريات البطولة في العاشرة والنصف من صباح اليوم، بتصفيات الدور التمهيدي لمستوى الوزن الخفيف للجنسين لأوزان تحت 48 كجم، 52 كجم، و57 كجم للسيدات، بجانب أوزان تحت 60 كجم وتحت 66 كجم للرجال، وسيكون ظهور منتخبنا في الجولة الافتتاحية بمشاركة اللاعبة بشيرات خوروي التي تلعب في منافسات وزن تحت 52 كجم، حيث تلتقي مع الفائزة من مباراة اليابانية تاكيدا وبطله أذربيجان فأليفا، وتلعب باتسو التان في وزن تحت 57 كجم مع البولندية بدولابك، وعلى مستوى الرجال تأتي مشاركتنا في وزن تحت 66 كجم، بمشاركة اللاعب نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، حيث يواجه الروماني بورس..
تشهد منافسات الغد، مشاركة لاعبنا طلال في وزن تحت 81 كجم، وسيكون ختام المشاركة من جانب منتخبنا يوم الأحد في منافسات الوزن الثقيل بمشاركة 3 لاعبين وهم أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار بوزن تحت وزن 100 كجم، ومعروف في وزن فوق 100 كجم.

منتخب الجودو
الجودو
أستانا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©