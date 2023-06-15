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الرياضي

بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تجمع النخبة في «النصر»

بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو تجمع النخبة في «النصر»
16 يونيو 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، جولة دبي، بمشاركة مئات اللاعبين الناشئين والهواة والمحترفين والأساتذة من مختلف الجنسيات يمثلون نخبة أندية وأكاديميات الجو جيتسو من كافة أنحاء العالم، فيما تستضيف المنافسات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي.
وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام ضمن أجندة بطولات الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، حيث تبدأ اليوم منافسات فئة الهواة من الصغار والبراعم والأشبال، على أن تستكمل البطولة برنامجها يوم غد بمنافسات فئات الناشئين والشباب والأساتذة، وتختتم الأحد بمنافسات فئتي الهواة من حملة الحزام الأزرق والمحترفين.
قال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو باهتمام محلي ودولي واسع، وتمثل انعكاساً للنجاح المبهر التي تحققه بطولات الرابطة في أبرز مدن وعواصم العالم، ومساهمتها في ترسيخ ريادة أبوظبي ومكانتها كعاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو».
أضاف: «أبرز ما يميز البطولة جذبها لأهم نجوم البساط على الساحتين المحلية والدولية، وتعزيز فرص تبادل المهارات والخبرات بين أفضل اللاعبين. ومن أهم مكاسب البطولة أيضاً، التركيز على فئات الأطفال والبراعم من مختلف المراحل السنية الذين يمثلون مستقبل الرياضة وعماد تطورها في السنوات القادمة».
من جهته، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: «يسرنا أن نكون راعيًا لبطولات الاتحاد، حيث نؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في تنمية شباب الوطن وبناء الأجيال المتمكنة والقوية».
من جانبه قال رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو:«نسخة جديدة تشهد مشاركة قياسية من لاعبين هواة ومحترفين ينتسبون إلى مدارس وأكاديميات مختلفة من حول العالم، ما يعكس أهمية هذه البطولات وتأثيرها الكبير على مسيرة اللاعبين الاحترافية، وتصنيفهم السنوي، علماً بأن الفائزين بالمراكز الأولى للفئات المختلفة يعززون رصيدهم بـ600 نقطة إضافية، ضمن مساعيهم لحجز مقعد لهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو والترشح للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو».
ويضيف فاليريو: «تسهم بطولات رابطة AJP في تعزيز نمو رياضة الجو جيتسو على مستوى العالم وزيادة الاهتمام بها وتوسيع قاعدة الممارسين وخصوصاً على صعيد الفئات السنية الأصغر. وصالة راشد بن حمدان جاهزة على الصُعد كافة لاستقبال جميع المشاركين للتنافس في أجواء استثنائية من الحماس والتشويق واستناداً إلى أعلى المواصفات والمعايير الاحترافية».
ويؤكد البرازيلي مارسيلو توسكانو أحد مدربي أكاديمية A.F.N.T الجاهزية الكاملة للاعبيه للمشاركة في البطولة، واختيار مجموعة من الأبطال المتمرسين القادرين على ترجيح كفة الأكاديمية في المنافسات والصعود إلى منصة التتويج.
أضاف: بطولة بهذه المواصفات، تسهم في إعداد اللاعبين وتحضيرهم للمشاركة في مجموعة من الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في شهر نوفمبر.

بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
دبي
الإمارات
الجو جيتسو
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