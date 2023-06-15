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الرياضي

5000 لاعب يشاركون في «دبي لأكاديميات الكرة»

5000 لاعب يشاركون في «دبي لأكاديميات الكرة»
16 يونيو 2023 01:31

دبي (الاتحاد) 

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نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل لتقييم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم التي نظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الكرة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يونيو 2023، بمشاركة 300 فريق من 61 أكاديمية في دبي ومثلهم 5000 لاعب ولاعبة للفئات العمرية من 7-18 سنة، ومن بينهم فرق أكاديميات أندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس والتي شاركت بفرقها الأساسية لجميع المراحل، كما استضافت أيضاً مباريات البطولة التي بلغ عددها 2500 مباراة والتي توزعت على أكثر من ملعب. 
ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير الموهوبين وتوفير البيئة المثالية لهم للعب واكتساب الخبرات وتحليل الأداء ووضع الخطط المناسبة لهم.  وتحدث في الورشة أحمد سالم مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، والبلجيكي يان فينكل المستشار الفني في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور عدد من الخبراء والمدراء الفنيين في الأكاديميات.
وتم في الورشة استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية التي تم تطبيقها لتطوير البطولة، بما يعزز دورها في استقطاب وتطوير المواهب الكروية، سيما وأنها ساهمت في نسخها السابقة بتقديم العديد من المواهب، كما كشفت خلال النسخة الحالية عن 51 موهبة سيتم التركيز عليها من أجل تطويرها وفق برامج مخصصة لمستويات اللاعبين الموهوبين والفئات العمرية التي ينتمون لها.
كما تم إجراء تقييم مفصل لكل فئة عمرية في البطولة التي تولت شركة دلتا للخدمات الرياضية العمليات اللوجستية للتنظيم على مستوى النتائج وزمن اللعب والتنظيم والتحكيم وجميع حالات اللعب، كما تم فتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين لتسليط الضوء على جميع الحالات وتحقيق الفائدة الأمثل للاعبين والفرق. 

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