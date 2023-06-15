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«تنس الإمارات» يستكشف اللاعبات المميزات

«تنس الإمارات» يستكشف اللاعبات المميزات
16 يونيو 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

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كثفت اللجنة النسائية في اتحاد التنس من المشاورات واللقاءات التي أجرتها مع الأندية والأكاديميات، وفقاً لتوجيهات الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بهدف تنشيط رياضة التنس النسائية في الدولة وتحقيق الاستدامة لها.
وقامت اللجنة النسائية بزيارة عدد من أكاديميات التنس لحضور البطولات المجتمعية في عدد من إمارات الدولة، بهدف التشجيع على ممارسة رياضة التنس بين البنات، وخصوصاً في الأعمار المبكرة 8- 10 سنوات، ومن ثم التصاعد بشكل تدريجي في الأعمار. كما تضمن عمل اللجنة النسائية بالفترة الماضية حضور عدد من البطولات المحلية، للتعرف على إمكانيات اللاعبات بهدف التركيز على المواهب المواطنة بشكل أكبر، لتكوين منتخب تنس إماراتي نسائي في المستقبل.
وأوضحت علياء بوجسيم عضو مجلس إدارة اتحاد التنس واللجنة النسائية، أن اللجنة تبحث إعداد خطة عمل رياضية وأخرى اجتماعية لاستشراف مستقبل تنس النسائية للسنوات المقبلة، تمهيداً لدراستها واعتمادها للعمل بها، وتتضمن احتياجات البنات لممارسة الرياضة عموماً والتنس بوجه خاص، لذلك تم التواصل مع أولياء الأمور والعوائل للتعرف على التحديات التي تقف بوجه ذلك، لإيجاد السبل الكفيلة بتذليلها. 

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