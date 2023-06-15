مانشيني: الكرة الإيطالية تعيش طفرة والدليل 4 نهائيات

أمستردام (رويترز)

قال روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، قبل خوض دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في هولندا: إن كرة القدم المحلية تلقت دفعة، بعد وصول ثلاثة أندية إيطالية إلى ثلاثة نهائيات أوروبية هذا الموسم. وخسر إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، وكذلك روما أمام إشبيلية بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي، وكما خسر فيورنتينا بهدف في اللحظات الأخيرة من وستهام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، فيما كانت بمثابة صدمة إيطالية. وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: «كان ذلك إيجابياً للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أن ذلك كان مؤسفاً للغاية لأن الأندية الثلاثة لم تكن تستحق الهزيمة في النهائي.

«لكن في بعض الأحيان تكون كرة القدم قاسية وغريبة. سارت الأمور بشكل سيء رغم أن الأندية الثلاثة ربما كان من الممكن أن تفوز. وفي كأس العالم تحت 20 عاماً، بلغت إيطاليا المباراة النهائية ولا ينبغي أن نقلل من ذلك. قاموا بعمل جيد للغاية. إنهم لاعبون جيدون».

وستلتقي إيطاليا مع إسبانيا اليوم الخميس في قبل نهائي دوري الأمم في مدينة إنشيده الهولندية، ليواجه الفائز منهما كرواتيا يوم الأحد المقبل في النهائي بعد فوزها 4-2 على هولندا صاحبة الأرض بعد وقت إضافي إثر انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وتمنح البطولة لفريق مانشيني الفرصة للفوز باللقب بعد فشله في التأهل إلى آخر نسختين من كأس العالم.

وأضاف مانشيني: «وصلنا إلى نهائيات دوري الأمم للمرة الثانية وهذا إنجاز جيد، خاصة لأننا لعبنا دور المجموعات بالعديد من الشبان. الفوز باللقب سيكون مهماً للغاية وسنقدم أقصى ما لدينا بالتأكيد«. وحول تشكيلته المحتملة قال مانشيني: «تعرض تشيرو إيموبيلي لإصابات عديدة بعد آخر بطولة لأوروبا. إنه الآن جاهز بدنياً وأنا سعيد بوجوده هنا. لقد رأيت نيكولو زانيولو يتدرب جيداً للغاية ولديه فرصة للعب».