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الرياضي

كوزمين مستمر مع الشارقة حتى 2025

كوزمين مستمر مع الشارقة حتى 2025
15 يونيو 2023 21:15


علي معالي (الشارقة)
جدد نادي الشارقة، التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو لموسمين آخرين لقيادة تدريب الفريق الأول، وذلك بعد فترة من المفاوضات انتهت باتفاق الطرفين على البنود كافة، ليستمر المدرب حتى 2025، من أجل مزيد من الاستقرار في البيت الملكي، خاصة أن كوزمين نجح خلال الموسم المنتهي في تحقيق 4 ألقاب خلال 218 يوماً بالفوز بلقبين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم إعلان التعاقدات الجديدة والمعسكر الخارجي، استعداداً للموسم المحلي، وكذلك دوري أبطال آسيا.

 

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