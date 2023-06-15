العرض القطري يقترب من الفوز بصفقة يونايتد

مانشستر (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن نادي مانشستر يونايتد، يبحث منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي الإنجليزي، مقابل أكثر من ستة مليارات دولار.

وأضاف مصدر أن أفراد عائلة جليزر، الذين يملكون حصصاً أقلية في النادي، لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.

وأضاف المصدر أن العرض القطري حالياً يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة جليزر، مقارنة بعرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها بالاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.

وخلال الفترة الحصرية المتفق عليها، لن يكون بمقدور مانشستر يونايتد التفاوض مع أي طرف آخر بخلاف الشيخ جاسم. ولم يتبين مدة الفترة. وقالت المصادر إن الوضع لم يحسم بعد وإن عرضاً جديداً من راتكليف قد يمنع حصرية التفاوض مع الشيخ جاسم.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لسرية الأمر. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثلي مانشستر يونايتد والشيخ جاسم.