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الرياضي

ميسي يُسجّل أسرع أهدافه الدولية

ميسي يُسجّل أسرع أهدافه الدولية
15 يونيو 2023 20:18

بكين (أ ف ب)
أثبتت الأرجنتين علوّ كعبها على أستراليا عندما جددت فوزها عليها 2-0، في مباراة وديّة بالعاصمة الصينية بكين، شهدت هدفاً جميلاً مبكراً للنجم القائد ليونيل ميسي، حيث سجل ميسي أسرع أهدافه في مسيرته الدولية مع الأرجنتين بعدما هز الشباك بعد 79 ثانية.
وبفضل هدف مبكر من "البرغوث" في الدقيقة الثانية من المباراة بتسديدة يسارية جميلة من مشارف منطقة الجزاء، فرض "ألبيسيليستي" إيقاعه بثبات على مجريات الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، دخل جيرمان بيتسيلا بديلاً لنيكولاس أوتاميندي الذي أصيب في ركلته، فكان له نصيب تسجيل الهدف الثاني برأسية جميلة ارتقى لها بعد عرضية متقنة من رودريجو دي بول (68).
وإلى جانب هدفه، كان ميسي حاضراً في ملعب "استاد العمال" بهتافات الجماهير التي توافدت لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وغالبيتهم يرتدون قمصان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء.
وهذه المباراة الأولى لميسي منذ إعلانه مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجّل فيها هدفه الدولي الرقم 104 في 176 مشاركة مع المنتخب.
وكانت الأرجنتين فازت على أستراليا 2-1 في دور الـ16 في مونديال قطر، في طريقها إلى إحراز اللقب.
وتواجه الأرجنتين الاثنين المقبل إندونيسيا، في مباراة ودية في جاكرتا.

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