«دولي سلة الكراسي» يشيد بتشكيل منتخب السيدات



رضا سليم (دبي)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بالإعلان عن أول منتخب إماراتي للسيدات من خلال المباراة الاستعراضية التي أقيمت على هامش بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم والمقامة حالياً بمركز دبي التجاري.

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي تقريراً عن المباراة وعن بداية تشكيل منتخب الإمارات للسيدات، في خطوة مميزة، كما نشرت تصريحات اللاعبات عن التجربة الأولى.

أشاد ماجد العصيمي، مدير البطولة رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالتجربة الأولى للسيدات، وقال لموقع الاتحاد الدولي:«كانت هذه المباراة هي الخطوة الأولى، بداية لرؤيتنا المتمثلة في وجود فريق للكراسي المتحركة للسيدات في الإمارات العربية المتحدة، كانت هذه إحدى نتائج بطولة العالم المستمرة، ونأمل أن يتم إلهام المزيد من اللاعبات للانضمام للفريق».

من جانبه، قال دون بيريمان الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا: «الاتحاد الدولي يخطط لإقامة معسكرات لتطوير مستوى اللاعبات في منطقة غرب آسيا، ونحاول دائماً خلق فرص للاعبات في دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة الرياضة وإلهام اللاعبات الأخريات في المنطقة للانضمام للعبة».

وقالت سهام الرشيدي لاعبة المنتخب:«هذه المباراة تاريخية مع كتابة ميلاد منتخب الإمارات، ولعبت أول مباراة كرة سلة على كرسي متحرك، وكانت تجربة رائعة. حتى أنني سجلت هدفاً، وآملي أن أواصل في خوض هذه التجربة، وأتمنى أن نشارك في بطولة فزاع».

من ناحية أخرى، تأهل منتخبا إيطاليا وكندا إلى ربع نهائي البطولة عقب تغلبهما على كل من تايلاند والبرازيل، في افتتاح مباريات دور الـ 16 للمونديال، ولم يجد المنتخب الإيطالي صعوبة في التغلب على نظيره التايلاندي بعدما حسم الربع الأول بنتيجة 16-11 والربع الثاني بالنتيجة نفسها والربع الثالث 18-8 والربع الرابع 14-6 لتنتهي المباراة بنتيجة 64-36، أما مباراة كندا أمام البرازيل شهدت إثارة وقوة من الفريقين بعدما تفوق المنتخب الكندي في الربع الأول بنتيجة 15-9 والربع الثاني 20-11، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 21-21 قبل أن يفوز المنتخب الكندي في الربع الرابع بنتيجة 13-12 لتنتهي المباراة 69-53.

في المقابل، أنهت المنتخبات العربية دور المجموعات لبطولة العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة بالهزيمة في جميع المباريات، إذ أسهمت قلة الخبرة في منتخبات الإمارات ومصر والعراق في بطولة الرجال، والأمر نفسه لمنتخب الجزائر في بطولة السيدات.

من جانبه، أكد ماتيو فرياني مدرب منتخب كندا، أن فريقه حقق تأهلاً مستحقاً إلى ربع النهائي بفضل الأداء المتميز والتركيز الذهني العالي للاعبين والتحكم في مجريات المباراة بشكل جيد، خصوصاً في المجموعتين الأولى والثانية، وقال: إن هدفنا انتزاع بطاقة التأهل بأي طريقة، فرضنا أسلوبنا على المنتخب البرازيلي الذي قدم بدوره مستوى جيداً.

وأضاف أن منتخب كندا جاء إلى دبي للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما حققه في 2006 في هولندا، مشيراً إلى أن ذلك سيكون إنجازاً رائعاً لأن كندا تستضيف النسخة المقبلة من البطولة، ونملك فريقاً قوياً وحظوظنا وافرة لمواصلة حصد الانتصارات والوصول إلى المباراة النهائية، ولكن يجب الحفاظ على التركيز والاستعداد جيداً لمواجهة المنتخبات القوية.

وأثنى مدرب منتخب كندا بالمستويات الفنية العالية للمونديال دبي وبالتطور المذهل التي تشهده رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة، مؤكداً أن النسخة الحالية تضم عدداً من المنتخبات القوية مثل أميركا وألمانيا وهولندا.

قال كارلو دي جيستو مدرب إيطاليا:«فريقي لعب مباراة جيدة، خاصة من الناحية الدفاعية، وأظهر تحسناً في الأداء مقارنة باللقاء السابق، والدخول ضمن قائمة أفضل 8 منتخبات في العالم يعد نتيجة إيجابية، واللاعبون سيبذلون قصارى جهودهم من أجل الوصول للمربع الذهبي وتأكيد التطور الكبير الذي تشهده هذه اللعبة في إيطاليا في السنوات الأخيرة».

ووجه مدرب إيطاليا الشكر لدبي على حسن التنظيم والضيافة ولما حظيت به جميع المنتخبات من اهتمام ودعم منذ وصولها، ما ساهم في رفع المستوى الفني وخوض المباريات في ظروف رائعة وأجواء حماسية.