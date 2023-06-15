ريال مدريد وبيلينجهام يتبادلان الفخر

مدريد (د ب أ)

قدم نادي ريال مدريد الإسباني نجمه الإنجليزي الجديد جود بيلينجهام للجماهير ووسائل الإعلام.

وبدأت مراسم تقديم النجم الإنجليزي الشاب والتي جرت في المدينة الرياضية سيوداد ريال مدريد، بعرض فيديو لأفضل لحظات اللاعب. وألقى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كلمة قال فيها: «إنه يوم نشعر فيه بالفخر الشديد، لأن أحد أفضل اللاعبين في العالم يصل إلى ريال مدريد». وأضاف: «إنه هنا معنا لأنه شاء ذلك. كان بإمكانه الاختيار بين جميع الأندية الكبيرة التي أرادت لاعباً مثله، لكنه قرر أن ترتبط مسيرته بأرقى نادٍ في كرة القدم العالمية».

ووجه بيريز حديثه لبيلينجهام قائلاً: «تبلغ من العمر 19 عاماً فقط وقد أصبحت أحد هؤلاء اللاعبين الذين يريد جميع المشجعين رؤيتهم في ملاعب كرة القدم».

وأشار: «لقد حانت هذه اللحظة التي لطالما حلمتَ بها. أعرف جيداً كل ما عملت عليه لتكون جزءاً من الفريق الفائز بـ14 لقباً أوروبياً، تعيش أحاسيس في متناول الصفوة فقط وهنا سنحاول أن نجعلك سعيداً لتحقيق كل ما تبقى للفوز به... هذه تحديات أنت مستعد لها، وتذكَّر دائماً أنه مع هذا الشعار وهذا القميص لن يكون هناك أي مستحيل بالنسبة لك، شكراً لأنك أصبحت مدريدياً ولامتلاكك الطموح لمواصلة بناء مسيرتك في هذا النادي، الأكثر شهرةً في العالم، والأكثر تطلباً».

ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن بيريز قوله «من اليوم، فإن القيم التي تحدد هويتنا والتي تساعدنا على تحقيق ما قد يبدو مستحيلاً بالنسبة للكثيرين، سترافقك إلى الأبد». وأكد «بالتأكيد وقعت في حب ريال مدريد، كملايين الأطفال، لرؤية هذا النادي يفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في السنوات الـ10 الأخيرة. في تلك المباريات التي لا تُنسى، في تلك النهائيات الرائعة، تكمن كل قيمنا، العمل والتطور الدائم والتضامن... في ريال مدريد لا نستسلم أبداً».

من جانبه قال بيلينجهام: «إنه أهم يوم في حياتي لأنني وصلت فيه إلى أكبر ناد في العالم. شكراً لكل من جعل ذلك ممكناً: بوروسيا دورتموند، برمنجهام سيتي، رئيس ريال مدريد، جوني كالافات، خوسيه أنخيل سانشيز وعائلتي على كل دعمهم. هلا مدريد». وقبل مراسم التقديم، وقع جود بيلينجهام على عقده الجديد في صالة الاجتماعات في سيوداد ريال رفقة بيريز، ثم قدم له رئيس ريال مدريد ساعة يد ونسخة طبق الأصل من ملعب سانتياغو برنابيو وقميصاً يحمل اسمه والرقم 5.

وأعلن ريال مدريد أمس الأربعاء ضم لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام من بروسيا دورتموند الألماني بعقد لمدة ستة مواسم تنتهي في 2029.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: «اتفق ريال مدريد وبروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلينجهام، الذي سيرتبط بنادينا للمواسم الستة المقبلة».

وكان دورتموند أعلن في وقت سابق أن بيلينجهام سينضم إلى ريال مدريد بمقابل مادي أولي يبلغ 103 ملايين يورو. وأثنى ريال مدريد على بيلينجهام، حيث ذكر عبر موقعه الرسمي: «يضم نادينا أحد أكبر المواهب في كرة القدم العالمية، يأتي لاعب وسط قادما من بروسيا دورتموند بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2023-2022.

بالإضافة إلى ذلك، فهو لاعب أساسي في المنتخب الإنجليزي في عمر الـ 19 عاماً فقط». وأضاف: «ينضم بيلينجهام إلى فريق كارلو أنشيلوتي (المدير الفني لريال) بعد ثلاثة مواسم في ألمانيا. في موسمه الأخير، حقق أفضل سجل تهديفي له مع بروسيا دورتموند «14 هدفاً في جميع المسابقات». وواصل ريال استعراض مسيرة بيلينجهام، حيث أضاف في سبتمبر 2020، سجل في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الألماني وأصبح أصغر هداف في تاريخ النادي (17 عاماً و 77 يوماً). في ذلك الموسم، لعب أساسياً في نهائي مسابقة كأس ألمانيا التي فاز بها بوروسيا دورتموند». وبعد ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2020، استدعي بيلينجهام للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حينما فازت إنجلترا بالمركز الثاني، كما شارك في مونديال قطر 2022 وسجل هدفاً خلاله.