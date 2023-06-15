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«الآسيوي» يعتمد رخصة العين وشباب الأهلي والشارقة للمشاركة في «الأبطال»

«الآسيوي» يعتمد رخصة العين وشباب الأهلي والشارقة للمشاركة في «الأبطال»
15 يونيو 2023 21:15

معتز الشامي (دبي)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في دوري الأبطال للنسخة الجديدة، التي ستنطلق بالدور التمهيدي مطلع أغسطس المقبل، ويمثل دورينا خلالها نادي العين الذي حصد مقعداً مباشراً في دور المجموعات، فيما يخوض كل من شباب الأهلي بطل الدوري، والشارقة بطل الكأس، مباراتين بالدور التمهيدي لحسم بطاقة التأهل للبطولة التي تنطلق في سبتمبر المقبل وتستمر حتى أواخر مايو.
وتقدمت 23 رابطة محترفة للحصول على التراخيص الخاصة أنديتها بواقع 288 نادياً، ليقسم الاتحاد القاري أندية القارة إلى قسمين، الأول يحصل على الرخصة بشكل مباشر بعد استيفاء كافة متطلبات المشاركة، والبعض الأخر يحصل على الرخصة مشروطة مع توقيع بعض العقوبات البسيطة، والتي عادة ما تكون علي شكل إنذار أو ملاحظات للتعديل أو في بعض الأحيان عقوبات مالية، ولكن لا تمنع منح الأندية للرخصة القارية.
وقد تقدم دورينا بالحصول على الرخصة لعدد 14 نادياً، حصل 8 فقط بشكل مباشر على الرخصة وهم العين، شباب الأهلي، عجمان، النصر، خورفكان، بني ياس، دبا، الظفرة، بينما حصلت 5 أندية على الرخصة بشروط أو عبر توقيع جزاءات مبسطة، ما بين لفت نظر أو عقوبة مالية مبسطة، أو طلب تعديل بعض الجوانب ومنها الوحدة، الوصل، الجزيرة، الشارقة واتحاد كلباء، بينما لم يحصل البطائح على الرخصة القارية.
وينتظر أن تنطلق مواجهات دوري الأبطال في أغسطس المقبل، حيث سيلعب شباب الأهلي أمام الوحدات الأردني، ليلتقي الفائز مع النصر السعودي، بينما تقرر أن يلعب الشارقة أمام فريق باشوندرا البنجالي، الذي صعد بديلاً للعهد اللبناني، حيث لم يحصل أياً من أندية الدوري اللبناني على رخصة المشاركة، بينما يتأهل الفائز لمواجهة تراكتور الإيراني.
فيما يشارك "الزعيم" بمقعد مباشر في دور المجموعات لدوري الأبطال الذي ينطلق 12 سبتمبر المقبل، ويستعد العين، لإبرام صفقات "سوبر" للمنافسات القارية، خاصة وأن النادي أعلن عن ميزانية خاصة بالمشاركة الآسيوية، ما يعني توفير التعاقدات اللازمة وإبرام الصفقات التي يحتاج إليها الفريق خلال الموسم الجديد، للعودة بقوة للمنافسة قارياً ومحلياً.

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