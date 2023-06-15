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فالنسيا يمدد عقد «المنقذ»

فالنسيا يمدد عقد «المنقذ»
15 يونيو 2023 16:27

فالنسيا (أ ف ب)
مدد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، عقد مدربه روبن باراخا حتّى يونيو 2025، بعدما ساهم في إنقاذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية وقاده لاحتلال المركز السادس عشر هذا الموسم.
وعُيّن باراخا، لاعب الوسط الدولي السابق والفائز بلقب «الليجا» مرتين مع فالنسيا، في فبراير عندما كان الفريق يتخبط في المركز الثامن عشر وساهم في بقائه في دوري الأضواء.
قال فالنسيا في بيان: «مهاراته القيادية العظيمة وشخصيته كانت أساسية لتغيير ديناميكية اللاعبين الذين شعروا في ذلك الوقت بالعجز بسبب النتائج السيئة».
ودافع باراخا «47 عاماً» عن فريق «الخفافيش» في 364 مباراة بين عامي 2000 و2010، كما ارتدى القميص الدولي للمنتخب الإسباني خلال 43 مباراة.
تنقّل كمدرب بين أندية إلتشي ورايو فايكانو وسبورتينج خيخون وتينيريفي، وساراجوزا عام 2020، قبل أن يرحل بعد أقل من 3 أشهر على تسلمه مهامه الفنية.
وتوّج فالنسيا بلقب الدوري الإسباني للمرة الأخيرة عام 2004، قبل عقد من تولي رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم إدارة النادي، وهو شخصية كثيراً ما احتج المشجعون ضدها.

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