افتتاح مقر الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

افتتحت رابطة الدوري الإيطالي مقرها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختار مسؤولو «الكالشيو» العاصمة أبوظبي لتكون مقرها الثاني في العالم خارج إيطاليا، بعد مكتب الولايات المتحدة الأميركية.

أقيمت الفعالية بمقر المكتب في «مجمع ياس للإبداع» بجزيرة ياس وحضرها من الدوري الإيطالي لكرة القدم ميكيل تشيكاريسي، المدير التجاري والتسويقي، وآنا جوارنيرو، مدير حقوق الإعلام الدولية، وألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمر الحكيم رئيس الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحدث ألفونسو ديستيافانو مرحباً بالضيوف، كما تحدث عن الأهداف المستقبلية من وراء هذه الخطوة، حيث أكد على أن افتتاح المكتب خطوة رائعة في سبيل توسيع نشاط الدوري الإيطالي بالتعاون مع الشركاء في أبوظبي للإعلام.

وأكد أن 30% من مشجعي كرة القدم في المنطقة يعشقون الكرة الإيطالية، لذلك كان لابد من الاقتراب منهم والتواجد بجوارهم، من أجل مزيد من العشق ومزيد من التفاعل والتقارب مع عشاق «الكالتشيو»

وتابع: سيتيح هذا التوسّع الدولي الأخير للدوري الإيطالي لكرة القدم تعزيز تواجده عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

وقال: المكتب الجديد الذي يقع في مجمع ياس للإبداع في أبوظبي سيوفر قاعدة انطلاق إقليمية للدوري، من أجل توسيع قاعدته الجماهيرية في المنطقة، عبر بناء وتعزيز العلاقات مع 53% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المهتمين برياضة كرة القدم، لاسيما في ظل وجود أكثر من 16 مليون مشجع للدوري الإيطالي في المنطقة ممن هم أقل من 25 عاماً.

ويسعى الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى تنفيذ خطة التوسع من خلال خريطة طريق، ستتيح فرصاً للتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين، ورفع مستوى شعبية الأندية الشهيرة في الدوري، مثل يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وروما ونابولي ولاتسيو، والتفاعل بشكل أفضل مع محبي الدوري الإيطالي «الكالشيو» في المنطقة، من خلال زيادة الاستثمار في المواهب المحلية، وإطلاق الأنشطة الخيرية الجديدة في الأسواق الإقليمية، وعقد شراكات لتوفير محتوى مخصص وفائق الجودة مصمم خصيصاً لجماهير جيل الألفية وجيل زد.

وعلّق لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم، قائلاً: «نحن سعداء جداً بمواصلة مشروعنا العالمي لتوسعة قاعدة «الكالشيو»، ونحن نتطلع إلى مواجهة التحديات الجديدة التي تمثل خطوات حاسمة نحو الانتشار العالمي لكرة القدم الإيطالية، ومع تواجدنا وافتتاح مكتبنا الجديد، نسعى لنكون أقرب إلى المشجعين في سوق استراتيجي مثل الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته نهدف إلى تعزيز القيم الرياضية وتعليمها للأجيال الجديدة، داخل وخارج الملعب، من خلال مشروعات تتضمن تجارب رقمية».

وأضاف: «نعمل على تطوير مبادرات ترفيهية للمشجعين من خلال تنظيم أحداث محلية للدوري تشهد حضور الفرق واللاعبين والأساطير. وبفضل البث الخاص بنا وشركائنا الإقليميين، أبوظبي للإعلام و«ستارزبلاي»، سنقوم بتقديم كرة القدم بشكل أقرب للمشجعين من خلال تجارب فريدة ومشوقة، ونحن على ثقة من أن توسعنا في هذه المناطق سيوفر للعديد من المواهب الشابة من الشرق الأوسط فرصة للمشاركة في الدوري الإيطالي بشكل منتظم».

وخلال فعالية افتتاح المكتب، أكدّ الدوري الإيطالي لكرة القدم أيضاً على التزامه بإطلاق مبادرات لتشجيع وتطوير المواهب المحلية ودعم شغف الشباب ومهاراتهم الكروية، بالشراكة مع اتحادات كرة القدم الإقليمية وأكاديميات التدريب.

وأعرب عمر الحكيم، رئيس الشراكات للدوري الإيطالي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: «لا تقتصر رسالتنا هنا على الترويج للدوري الإيطالي لكرة القدم، بل نسعى لأن يكون لنا دورٌ في تطوير كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلّع إلى إقامة علاقات وشراكات مع المنظمات التي تشاركنا قيمنا لرعاية المواهب المحلية وتعزيز تقدير الرياضة وأهميتها في جميع أنحاء المنطقة».

ولتعزيز التواصل والتفاعل مع جماهير ومشجعي كرة القدم، لا سيما جمهورها من الجيل زد، أطلق الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤخراً حساباً باللغتين الإنجليزية والعربية على تطبيق «سناب شات» لتقديم محتوى مناسبٍ للجمهور في المنطقة، ويُعدّ أول حساب من هذا النوع يطلقه دوري عالمي لكرة القدم مع محتوى عربي لجماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد الدوري أنه سيعلن عن عددٍ من المبادرات الجديدة وشراكات خاصة بالمحتوى في الأشهر المقبلة.