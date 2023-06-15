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الرياضي

فينيسيوس يقود لجنة مكافحة العنصرية

فينيسيوس يقود لجنة مكافحة العنصرية
15 يونيو 2023 15:47

برشلونة (رويترز)

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من لاعبين ستقترح عقوبات أقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة.
وتعرض مهاجم البرازيل لإساءات عنصرية حين كان ريال مدريد يواجه مضيفه فالنسيا في مايو الماضي، وهي الحالة العاشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، كما ذكرت رابطة الدوري الإسباني لمدعين هذا الموسم.
وأضاف إنفانتينو عقب اجتماع مع فينيسيوس ومنتخب البرازيل، الذي يواجه غينيا في برشلونة يوم السبت ضمن حملة لمناهضة العنصرية يقودها الاتحاد البرازيلي: "لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فوراً عند حدوث ذلك، هذا يكفي".
وتابع "طلبت من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية، مشددة أكثر من الإجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم.
"يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أماناً، نحن جادون في ذلك".
وواصل: "نحتاج إلى عقوبات أشد ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وكرئيس للفيفا شعرت بالحاجة للتحدث مع فينيسوس بشكل شخصي في هذا الأمر". 

فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
إنفانتينو
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