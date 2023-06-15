تصفيات يورو 2024.. الأضواء على مبابي و«مئوية» رونالدو الثانية

باريس (أ ف ب)

لم ينتهِ بعد الموسم الكروي في أوروبا، حيث تنطلق الجمعة جولة جديدة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2024، والتي ستشهد مباراة لكل من فرنسا ونجمها المشتت كيليان مبابي وإنجلترا الطامحة لمواصلة انطلاقتها الناجحة.

وعاد الحديث عن احتمال رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة، وتصدر عناوين الصحف في فرنسا، بعد أن أبلغ المهاجم ناديه أنه لن يقوم السنة المقبلة بتفعيل بند العام الإضافي، الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

يأمل ديدييه ديشامب مدرب فرنسا في أن يحافظ مبابي على تركيزه لأيام قليلة أخرى، عندما يسافر وصيف بطل العالم 2022 إلى البرتغال، لمواجهة جبل طارق المتواضع في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية الجمعة.

قال إبراهيما كوناتيه مدافع ليفربول الانجليزي: "لقد أحدث (النبأ) ضجّة وتصدر عناوين الصحف، لكن لا يمكننا السيطرة على ذلك".

أضاف: "لم يتغيّر معنا. لا زال نفسه، مرح ويمزح مع الجميع. لم أر تغييرًا في تصرفاته".

عُين مبابي قائدًا جديدًا لفرنسا في مستهل التصفيات الأوروبية في مارس الماضي، خلفًا للحارس هوجو لوريس المعتزل وقد بدأ "الديوك" حملتهم بطريقة مثالية بفوز على كل من هولندا وإيرلندا.

ومع غياب هولندا التي خسرت نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على أرضها ضد كرواتيا (4-2)، تلعب اليونان مع إيرلندا في المباراة الأخرى من المجموعة الجمعة.

في المقابل، حققت إنجلترا بداية رائعة في المجموعة الثالثة بفوزها في إيطاليا 2-1 قبل أن تهزم أوكرانيا 2-صفر.

سيكون "الأسود الثلاثة" مرشحين للمحافظة على سجلهم المثالي عندما يحلّون على مالطة المتواضعة الجمعة، قبل أن يستضيفوا مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد الأسبوع المقبل.

ويغيب نجم خط الوسط جود بيلينجهام الذي أكمل الأربعاء انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني من بروسيا دورتموند الألماني للتعافي من إصابة، لكن المدرب جاريث ساوثجيت قد يمنح جناح كريستال بالاس إيبيريشي إيزي بداياته الدولية.

قال إيزي الذي انسحب قبل عامين من تشكيلة إنجلترا الأولية لنهائيات كأس أوروبا بسبب إصابة في وتر أخيل: "لقد كانت رحلة طويلة للعودة إلى المستوى المطلوب وتقديم العروض المطلوبة".

كما تلتقي أوكرانيا مع مقدونيا الشمالية في المباراة الأخرى من المجموعة، فيما تخوض إيطاليا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجد نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في تشكيلة البرتغال للمباراتين ضد البوسنة الجمعة وآيسلندا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

التحق صاحب الـ38 عامًا بكتيبة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس، بعد أن سجل 14 هدفًا في 16 مباراة في الدوري السعودي منذ التحاقه بالنصر مطلع العام الحالي، ولكنه خرج خالي الوفاض من دون أي لقب.

كتب عبر حسابه على إنستجرام هذا الأسبوع "إنه دائمًا شعور مميز أن تعود إلى الديار".

أسكت رونالدو منتقدي مارتينيس لاستدعائه المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات، من خلال تسجيل هدفين في كل من أول مباراتين في التصفيات في مارس الماضي وإن كان ذلك ضد ليشتنشتاين ولوكسمبورغ.

ويأمل رونالدو في تعزيز سجله الدولي البالغ 122 هدفاً لبلاده. كما أنه يحمل الرقم القياسي للمشاركات الدولية لدى الرجال مع 198 مباراة وستكون الفرصة سانحة لتحقيق المئوية الثانية.

فيما غاب الهداف الفتاك إرلينج هالاند عن النرويج في أول مباراتين من التصفيات بسبب الإصابة. عانى المنتخب في غيابه بخسارته ضد إسبانيا 3-صفر وتعادله مع جورجيا 1-1.

وسيكون المنتخب بحاجة إلى ابن الـ22 عامًا السبت ضد ضيفته اسكتلندا، التي استهلت التصفيات بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولى.

وتأمل النروج في أن يكون هالاند الذي سجل 52 هدفًا في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، قد تعافى من الاحتفالات الصاخبة، بعدما توج الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي الأسبوع الماضي ليكمل الثلاثية هذا الموسم.

قال ستيف كلارك مدرب اسكتلندا: أخيراً "أنا قلق من أنكم جميعًا تتحدثون عن هالاند، هالاند، هالاند. هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين يجب أن نتعامل معهم".

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي قبرص على أرضها مع جورجيا السبت.

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ترك راسموس هويلوند، البالغ 20 عامًا، انطباعًا كبيرًا في افتتاح التصفيات للدنمارك بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز على فنلندا 3-1 وهدفين في الهزيمة المفاجئة في كازاخستان 3-2.

أنهى الموسم المنصرم برصيد تسعة أهداف في الدوري الإيطالي مع أتالانتا ويأمل في أن يواصل تألقه عندما تستضيف الدنمارك نظيرتها إيرلندا الشمالية الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتلعب فنلندا مع سلوفينيا وسان مارينو مع كازاخستان في المباراتين الآخريين من المجموعة.