الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السيتي يبدأ حملة الدفاع عن «البريميرليج» بمواجهة بيرنلي

السيتي يبدأ حملة الدفاع عن «البريميرليج» بمواجهة بيرنلي
15 يونيو 2023 13:33

لندن (د ب أ)

يستهل نادي مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملاقاة بيرنلي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، حيث يخوض سيتي مواجهة من نوع خاص أمام نجمه السابق فينسنت كومباني المدير الفني لبيرنلي. 

وتشهد الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي مواجهة نارية تجمع تشيلسي بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو أمام ضيفه ليفربول.
ويخرج سيتي لملاقاة بيرنلي على ملعب تيرف مور مساء الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، في مواجهة كومباني الذي قضى 11 عاماً في ملعب الاتحاد بين عامي 2008 و2019، وجرى نصب تمثال له خارج ملعب الفريق. 

وحمل كومباني شارة قيادة مانشستر سيتي لثمانية أعوام وقاده لأربعة القاب في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

أخبار ذات صلة
«سيتي» يواجه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية 6 أغسطس
منصور بن زايد لدى استقباله إدارة مانشستر سيتي: الإنجازات حافز لمواصلة المسيرة المُتميّزة

وصعد كومباني بفريقه بيرنلي للدوري الممتاز في الموسم الأول له مع الفريق. وخلال الجولات الست الأولى من الموسم الجديد، سيلتقي سيتي مع شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا لدوري الأضواء بالإضافة إلى فولهام ونوتينجهام فورست. 

ويبدأ أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره بملاقاة نوتينجهام فورست وكريستال بالاس وفولهام. 

ويستهل توتنهام مشواره في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الأسترالي الجديد انجي بوستيكوجلو، بخوض ديربي لندن أمام مضيفه برينتفورد ، فيما يبدأ مانشستر يونايتد مشواره باستضافة وولفرهامبتون يوم 14 أغسطس. 

ويخوض لوتون أول مباراة له في الدوري الممتاز منذ عام 1992، بملاقاة مضيفه برايتون، فيما يبدأ شيفيلد يونايتد مشواره بملاقاة ضيفه كريستال بالاس.

مانشستر سيتي
بيرنلي
أرسنال
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©