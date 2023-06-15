السيتي يبدأ حملة الدفاع عن «البريميرليج» بمواجهة بيرنلي

لندن (د ب أ)

يستهل نادي مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بملاقاة بيرنلي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء، حيث يخوض سيتي مواجهة من نوع خاص أمام نجمه السابق فينسنت كومباني المدير الفني لبيرنلي.

وتشهد الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي مواجهة نارية تجمع تشيلسي بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوتشيتينو أمام ضيفه ليفربول.

ويخرج سيتي لملاقاة بيرنلي على ملعب تيرف مور مساء الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، في مواجهة كومباني الذي قضى 11 عاماً في ملعب الاتحاد بين عامي 2008 و2019، وجرى نصب تمثال له خارج ملعب الفريق.

وحمل كومباني شارة قيادة مانشستر سيتي لثمانية أعوام وقاده لأربعة القاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد كومباني بفريقه بيرنلي للدوري الممتاز في الموسم الأول له مع الفريق. وخلال الجولات الست الأولى من الموسم الجديد، سيلتقي سيتي مع شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا لدوري الأضواء بالإضافة إلى فولهام ونوتينجهام فورست.

ويبدأ أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره بملاقاة نوتينجهام فورست وكريستال بالاس وفولهام.

ويستهل توتنهام مشواره في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الأسترالي الجديد انجي بوستيكوجلو، بخوض ديربي لندن أمام مضيفه برينتفورد ، فيما يبدأ مانشستر يونايتد مشواره باستضافة وولفرهامبتون يوم 14 أغسطس.

ويخوض لوتون أول مباراة له في الدوري الممتاز منذ عام 1992، بملاقاة مضيفه برايتون، فيما يبدأ شيفيلد يونايتد مشواره بملاقاة ضيفه كريستال بالاس.