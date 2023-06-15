غرامة مالية تنتظر البايرن

ميونيخ (د ب أ)

أصبح نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، مطالباً بدفع حوالي 200 ألف يورو، للجمارك عن سنوات من المزايا الاجتماعية غير المدفوعة والتهرب من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وقال متحدث باسم مكتب الجمارك الرئيسي في ميونيخ اليوم الخميس، إنه تم إصدار أمر مصادرة بقيمة حوالي 200 ألف يورو بحق بايرن ميونيخ. وذكرت سلطات الجمارك في بيانها أنه ستتم مطالبة بايرن ميونيخ برسوم إضافية على الدفع المتأخر بمبلغ حوالي 45 ألفاً و500 يورو. وهناك ادعاءات بأن بايرن ميونيخ وظف عمالاً في أكاديمية الناشئين بالنادي لأجل قصير، مقابل راتب شهري يبلغ 450 يورو خلال الفترة بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2021، ولكن العمال عملوا لساعات أطول من المتفق عليها، ولم يدفع لهم النادي الحد الأدنى للأجور، بحسب سلطات الجمارك، وبالتالي تم تجاهل أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأوضح بايرن ميونيخ، اليوم الخميس، أن النادي اتخذ بالفعل احتياطات هيكلية في أكاديمية الناشئين في خريف 2020، لتجنب خفض الحد الأدنى للأجور في المستقبل. ومنذ يوليو 2021 لم يتعاقد النادي البافاري مع موظفين لأجل قصير في أكاديمية الناشئين.