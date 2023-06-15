الدراجات من «الآسيوية» إلى «الألعاب العربية»

دبي (الاتحاد)

عادت بعثة منتخب الدراجات عقب مشاركتها الناجحة في البطولة الآسيوية للدراجات التي أقيمت في تايلاند، وتحقيق ميدالية برونزية تاريخية للإمارات عن طريق عبدالله جاسم، الذي أحرز أول ميدالية للإمارات في فئة تحت 23 سنة، وكان في استقبال البعثة منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، وعبدالله سويدان المدير الفني للمنتخب الوطني، ويبدأ المنتخب الاستعداد لدورة الألعاب العربية.

وحرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد على الاجتماع باللاعبين وشكرهم على ما قدموه في السباق والفترة الماضية التي شهدت إقامة معسكر خارجي في إسبانيا استمر ما يقارب 3 شهور وكان يتواجد فيه، الرباعي سيف معيوف، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، إضافة إلى أحمد المنصوري المتواجد في البطولة الآسيوية للمضمار بماليزيا، كما حرص بوعصيبة على توجيه الشكر إلى صفية الصايغ بطلة العرب لحصولها على المركز الخامس آسيوياً.

وشهدت البطولة تحقيق عبدالله جاسم لأفضل رقم ومركز لدراج عربي في البطولة تحت 23 سنة، إضافة إلى الدراج الصاعد عبدالله الحمادي، الذي شارك في سباق الفردي العام للكبار وحصل على المركز الـ 18 في أول مشاركة وسط أكثر من 90 دراجاً من مختلف الدول الآسيوية.

وأكد منصور بوعصيبة، أن المنتخب سيبدأ الإعداد لدورة الألعاب العربية في الجزائر، ولا يوجد وقت للراحة قبل انطلاق المنافسات القوية التي سيشارك فيها دراجو المنتخب.