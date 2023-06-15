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«فريدا«و«دوماس» و«إيفاندو» و«أصلان» أبطال كأس الوثبة

«فريدا«و«دوماس» و«إيفاندو» و«أصلان» أبطال كأس الوثبة
15 يونيو 2023 13:45

أبوظبي (الاتحاد) 

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برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أسفرت نتائج أربعة سباقات لكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت في أوروبا، عن فوز «فريدا» في بلجيكا، و«دوماس»، و«إيفاندو دو نورفا» في إيطاليا، و«أصلان الشاهنية» في فرنسا.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لدعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
وشهد مضمار «والوني جلين» في بلجيكا، كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، ونال اللقب «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة كون سانتايجلو، فيما جاء في المركز الثاني «الزاركا»، وفي المركز الثالث «باهي»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:42:66 دقيقة.
وفي مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي، أقيم سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1350 متراً، البالغ جائزته 6.050 يورو، وظفر باللقب «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة جيوسبي أركوفتش، ومسجلاً 2:11:50 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «أمور»، فيما حل في المركز الثالث «داميانيدريكسنتا».
وحصد «إيفاندو دو نورفا» لميجيل أنطونيو دومنيكو، بإشراف باولو بيريني، وقيادة عبد الله الرهراس، لقب السباق الثاني، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 6.050 يورو، ومسجلاً 1:26:10 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «إليدور»، وثالثاً «إليدا».
وفي مضمار «لانجون ليبورنيه» الفرنسي فرض «أصلان الشاهنية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة الفارسة مارينا برونلي نفسه في كأس «الوثبة ستاليونز» للأمهار والمهرات عمر ثلاث سنوات لمسافة 1800 متر، بمشاركة 12 خيلاً تنافست على الجائزة المالية البالغة 12 ألف يورو.
وسجل البطل زمناً وقدره 1:56:69 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «العفريتة»، فيما حل بالمركز الثالث «إنيفاي».
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.
ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

كأس الوثبة ستاليونز
سباق جوهرة تاج زايد
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