بيلينجهام.. نجل الهداف «المجهول» وصاحب القميص «المحجوب»

مدريد (الاتحاد)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يصل إلى «الليجا» في صفقة انتقال كبيرة من بروسيا دورتموند الألماني، بعدما فرض نفسه على مدار الموسمين الماضيين، كواحد من أبرز النجوم الشباب رواجاً في كرة القدم العالمية.

بيلينجهام لاعب وسط حقيقي سيضيف مزيداً من العمق في خط وسط ريال مدريد، على المدى القصير والبعيد، وهناك خمسة أمور قد لا يعرفها الكثيرون عن الرجل الذي يعتقد النادي أنه سيقود خط الوسط في المستقبل.

بيلينجهام هو أكثر بكثير من مجرد احتمال، فهو بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم. أكمل انتقاله من بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد باعتباره الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لهذا الموسم، بعد أن سجل لاعب خط الوسط ثمانية أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في موسم 23/2022. لقد فعل أكثر من ذلك بكثير، حيث قطع مسافة «322 كلم» أكثر من أي من زملائه في دورتموند في الموسم الماضي، في حين أن تفوقه في 482 التحاماً جعله الأفضل بين جميع اللاعبين في البوندسليجا.

نشأ بيلينجهام كمؤيد لفريق برمنجهام سيتي وانضم إلى أكاديمية الفريق في سن السابعة، وسرعان ما ارتقى في صفوفه وأصبح أصغر لاعب يشارك في الفريق الأول للنادي الإنجليزي، وذلك في سن 16 عاماً و38 يوماً.

وعلى الرغم من أنه شارك في 44 مباراة فقط مع النادي قبل انضمامه إلى بروسيا دورتموند في عام 2020، إلا أن برمنجهام سيتي سرعان ما أعلن أنه حجب رقم قميصه 22. وأوضح النادي: «في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة بشكل ملحوظ، أصبح جود شخصية بارزة في البلوز، إظهاره ما يمكن تحقيقه من خلال الموهبة والعمل الجاد والتفاني، جعلنا نقرر أنه من المناسب أن نقاعد هذا الرقم، وأن نتذكر واحداً منا ويكون إلهام للآخرين.»

عائلة بيلينجهام تسري فيها كرة القدم، حيث كان مارك بيلينجهام، والد جود، أسطورة كرة قدم للهواة في منطقة ويست ميدلاندز بإنجلترا. لعب كمهاجم، وسجل أكثر من 700 هدف خلال مسيرته في مسابقة الهواة، مما ساعد بوضوح في إلهام أبنائه، بالنظر إلى أن جود الآن في أنجح نادٍ في التاريخ، وأن شقيقه الأصغر جوبي يلعب مع الفريق الأول لبرمنجهام سيتي.

بعد ثلاث سنوات ناجحة للغاية في ألمانيا، غادر بيلينجهام بروسيا دورتموند، بعد أن حفر اسمه في كتب تاريخ النادي من خلال تسجيله في أول مباراة له ضد دويسبورج، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي بعمر 17 عاماً و77 يوماً فقط. على الرغم أن زميله يوسف موكوكو تجاوزه لاحقاً في هذا الرقم القياسي، لكن بيلينجهام لا يزال أصغر لاعب إنجليزي على الإطلاق يبدأ مباراة في دوري أبطال أوروبا، وفعل ذلك أمام لاتسيو بعمر 17 عاماً و113 يوماً.

كان جود خلال نشأته من أشد المعجبين بفريق برمنجهام سيتي، لدرجة أنه كان يرتدي قميصه فقط!.، ومع ذلك، كان هناك لاعبان دوليان في إنجلترا يحبهما بدرجة كافية لاستكشاف خيارات أخرى: واين روني وستيفن جيرارد. أُعجب بيلينجهام بكلا الأسطورتين لدرجة أنه بدأ في الرغبة في الحصول على قميصيهما، والآن هو لاعب دولي في منتخب إنجلترا بجدارة ويسير على خطاهما.